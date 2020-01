2 seturi de la Untold, în top 10 cele mai ascultate producții în 2019

Două seturi care au încins atmosfera la ediția aniversară Untold, din 2019, au intrat în top 10 cele mai ascultate producții underground în 2019. Cele 3 ore de magie marca Solomun, precum și momentul Solomun B2B Tale of Us de la Galaxy Stage Untold 2019 au fost vizionate de peste 30.000 de ori, potrivit site-ului 1001Tracklists, care a prezentat raportul anual ,,A State Of Dance Music”.

SOLOMUN @ Galaxy Stage, UNTOLD – Viewed 15.2k times

SOLOMUN & TALE OF US @ Galaxy Stage, UNTOLD – Viewed 14.7k times

În acest clasament al celor mai ascultate producții în anul 2019 apare remix-ul lui Artbat pentru Monolink, alături de piese de la DJ Snake, toți acești artiști făcând magie și la festivalul Untold, în 2019.

Colaborarea dintre Skrillex și Boys Noize cu alias-ul alias Dog Blood ocupă locul șapte, fiind urmată de David Guetta & MORTEN, Laurent Garnier & Chambray si Meduza.

La capitolul cele mai ascultate melodii pe platforma 1001Tracklist, australianul FISHER ocupă locul 1 cu ,,You Little Beauty” și locul 2 cu ,,Losing It”. În 2019, FISHER și-a făcut debutul în Top 100 DJ mag direct pe locul 63, fiind recompensat cu trofeul Highest New Entry Award.

La secțiunea genuri în muzica electronică în 2019 câștigător a reieșit stilul Future House, urmat de Bass House și Tech House.

