Povestea femeii care și-a pierdut soțul și socrii într-un an. Cum s-a descurcat cu doi copii mici

Niciun exercițiu de imaginație nu ne poate pregăti pentru tăvălugul de emoții care ne cuprind atunci când brusc, de lângă noi, se duc cei dragi. Timpul începe apoi să se contorizeze diferit, în clipe de dor, de fiecare dată mai aprig. Și atunci când ne simțim cel mai mult ai nimănui și nu știm încotro să ne îndreptăm, apar de undeva speranța, puterea, motivația.

Viața s-a încăpățânat să-i arate toate aceste lucruri și Mihaelei Glodariu, care nu împlinise 43 de ani când a rămas văduvă, cu doi copii mici. De parcă nu ar fi fost destul, și părinții soțului ei au decedat în mai puțin de un an, potrivit Libertatea.ro.

„Am avut trei decese într-un singur an, și părinții lui au murit. Mama lui a decedat în decembrie 2016, tot în decembrie soțul meu a fost diagnosticat cu cancer și după aceea în ianuarie a murit tatăl lui și în noiembrie l-am pierdut și pe el. Așa că mai ales copiii au cunoscut această parte a vieții tristă foarte brusc și foarte radical”, își amintește Mihaela.

Cum le-a spus copiilor că tatăl lor a murit

Dacă pe parcursul acestor evenimente a avut parte de sprijinul celor din jur, când totul s-a terminat, nimeni în locul ei nu putea da celor mici vestea tragediilor ce se furișaseră în viața lor. Așa că le-a spus direct: „După ce s-a terminat totul și m-am întors acasă, ei erau cu niște prieteni, le-am spus simplu că tati nu mai e, fetița a început să plângă, eu am început să plâng și băiețelul nu știa ce să facă, se uita la noi și zicea: mami, tu plângi. Cu fetița am început să aranjăm florile, poze, am găsit metode să trecem peste. Băiețelul în schimb, un an de zile, tot ce spuneam eu era nu. La un moment dat aveam sentimentul că mă consideră vinovată de ce se întâmplă”, a povestit Mihaela.

Pierduse rolul de soție, dar rămăsese mamă pentru cei mici. Așa că a fost nevoită să ticluiască o strategie care să-i ajute să meargă mai departe, în timp ce își consumau suferința: „Am fost fanatică să urmăm rutina și să le ofer foarte multă afecțiune, enorm de multă și tot timpul îi urmăream. Dar în același timp existau mereu niște limite, ca de exemplu „nu vreau să merg la școală”. Nu adoptam atitudinea: săracii, nu merg la școală azi că au trecut prin lucruri grele. Nu, existau niște limite, să ne menținem într-un cadru”, a mai spus ea.

Le-a vorbit copiilor despre moarte cu sinceritate, dar a avut grijă să le promită că nu se va neglija și va face tot ce ține de ea să le fie alături cât mai mult timp: „Și încet-încet am ajuns să fim o echipă, suntem în regulă”, a mărturisit femeia.

Asociația care te ajută să treci peste perioada de doliu

În perioada de doliu, i-a ajutat foarte mult și asociația „Există viață după doliu”, care acordă consiliere psihologică și sprijin pentru familiile care au pierdut pe cineva dragă. În fiecare an organizează Tabăra Dorului, anul acesta la Predeal, pentru care pot dona toți cei care vor să ajute o familie aflată într-un astfel de necaz. Și lunar fac excursii în care familiile cu copii pot să își creeze noi amintiri plăcute alături de oameni care au trecut prin experiențe similare și îi înțeleg cel mai bine.

„Oamenii au posibilitatea de a cunoaște alte familii în aceeași situație, de a afla unii de la ceilalți informații utile, de exemplu dreptul copiilor orfani de un părinte de a călători gratuit cu trenul și metroul și dreptul de a primi cumulat bursa de orfan cu bursa de merit. Iar terapia de grup dezvoltă capacitatea de gestionare a stresului și a durerii sufletești. Se îmbunătățește comunicarea dintre membrii familiei, se creează prietenii trainice și se simt parte dintr-o rețea de suport, dintr-o comunitate care înțelege prin ce trec și se implică pentru a le face viața mai ușoară și mai frumoasă”, a spus Mihaela Ioanițoaia, președintele Asociației „Există viață după doliu”.

„Experiența respectivă mi-a dat o poftă de a trăi și de a trăi altfel, să nu las viața să treacă, să încerc să trăiesc cu mai multă semnificație” a conchis Mihaela Glodariu.

