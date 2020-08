(P) Ce diferente exista intre diversele sortimente de cafea LavAzza?

Alegerea unei cafele care sa satisfaca orice gust poate fi o experienta dificila, mai ales daca nu stii din start catre ce sa te orientezi. Insa, pe langa brandurile renumite in intreaga lume, precum cafea LavAzza, cafeaua illy sau Julius Meinl, exista si sortimente diferite, fiecare cu particularitatile sale.

Astfel, pentru a-ti veni in ajutor, am decis sa iti aratam un mic ghid, care sa te ajute sa te orientezi mai usor. Fie ca iti place un espresso intens sau o cafea lunga, acum ai la indemana toate informatiile necesare pentru a alege mai usor dintre sortimentele tale preferate!

Inainte de toate, insa, trebuie sa facem o mica paranteza. De multe ori, suntem intrebati care este sortimentul cu cel mai bun gust. Raspunsul: acest considerent este pur subiectiv! Chiar daca o persoana prefera o anumita aroma sau intensitate, unei alte persoane i se poate parea aroma fada sau gustul prea intens. De asemenea, nu vom include sortimentele semnate LavAzza decofeinizate. Iata cele intalnite tipuri, precum si particularitatile acestora:

Cafea LavAzza Qualita Rossa

Acest sortiment este usor de recunoscut in intreaga lume. Avand o culoare calda si o crema aurie, cafeaua este ideala pentru orice ocazie! Are un gust bogat, cu note de ciocolata si poate fi preparata in mai multe moduri: la ibric, la espressor sau chiar la presa franceza. Intensitatea acestei cafele este una medie, fiind compusa dintr-un amestec de boabe Robusta si Arabica, ce provin din plantatiile Africii si ale Americii de Sud. Este un sortiment foarte versatil, care poate fi savurat cu sau fara lapte.

Cafea Lavazza Tierra Bio

Acest sortiment este unul special, care combina calitatea produsului cu unicitatea locurilor de provenienta. LavAzza Tiera este un proiect sustenabil, care ajuta mai multe mici comunitati din Honduras, Columbia si Peru. Aceste comunitati salasluiesc la altitudini medii si inalte, crescand cafea de generatii intregi, doar din boabe Arabica. Amestecul de boabe combina astfel aromele intense, specifice Americii Centrale, cu aroma delicata si putin acida a cafelei din America de Sud. Rezultatul are un gust usor, placut, cu o crema intensa. Acest sortiment se recomanda pentru macchiato, flat white si cortado.

Cafea LavAzza Espresso

Acest sortiment, care beneficiaza de mai multe varietati, este ideal pentru birouri, fiind o cafea cu gust puternic si intens, potrivit mediilor de afaceri. Cu toate acestea, sortimentul pastreaza note fructate, iar gustul persista dupa o perioada buna de timp. Poate varia in intensitate, de la 7/10 (Lungo Aromatico) la 10/10 (Espresso Forte). Cafeaua rezultata, fie din boabe macinate sau capsule, este intensa si inchisa la culoare, cu o crema fina. Se potriveste ca o manusa iubitorilor de espresso italian 100%!

Cafea Lavazza Qualita Oro

Acest sortiment este cu adevarat desavarsit, fiind o simfonie de gusturi si arome delicate. Combinatia unica, de 6 varietati de boabe Arabica fac din aceasta bautura una dintre cele mai indragite din intreaga lume! Calitatea exceptionala si aroma floral-fructata i-a facut pe multi pasionati sa se indragosteasca de acest sortiment, inca din 1956! Este un sortiment cu o intensitate mica spre medie, de 5/10, perfect pentru o dupa-amiaza calduroasa alaturi de cei dragi!

Asadar, oricand ai pofta de un espresso desavarsit si intens sau de un cappuccino delicat, comanda online de la H2On sortimentul tau preferat de cafea marca Lavazza si descopera traditia italiana, care dainuie in cestile de pretutindeni de peste un secol!