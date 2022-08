Interviu cu Patricia de Nicolaï, fondatoarea Parfums de Nicolaï: „Poți oricând să creezi un parfum original, îmbinând note ciudate și nebunești, dar asta nu înseamnă că parfumul în sine va fi bun”

Parfums de Nicolaï este unul dintre cele mai vechi brand-uri parfumistice de nișă. Dincolo de aromele excepționale cu care i-a obișnuit pe iubitorii de parfumuri în ultimele decenii, povestea din spatele brand-ului este chiar mai impresionantă.

Parfums de Nicolaï a fost fondat de Patricia de Nicolaï și soțul ei, Jean-Louis Michau, în anul 1989, într-o perioadă în care puține femei erau primite cu brațele deschise să lucreze în industria parfumeriei. Cu o poveste de dragoste care a înflorit în superba regiune Sologne, cei doi au împreună patru copii, șase nepoți (și încă unul pe drum) și unul dintre cele mai apreciate brand-uri de parfumuri de nișă din lume.

La 64 de ani, Patricia de Nicolaï continuă să lucreze cu pasiune, fiind „nasul” creator din spatele parfumurilor din colecția Parfums de Nicolaï. Într-un interviu exclusiv pentru Unica, ea ne-a povestit despre începuturile carierei sale, despre discriminarea cu care s-a confruntat în industrie, despre importanța de a rămâne original, dar și despre modul în care brand-ul deținut de ea și Jean-Louis Michau s-a reinventat în pandemie, devenind mai puternic ca oricând.

Ne poți spune ce parfum ai ales să porți astăzi, și ce te-a făcut să îl alegi?

Port una dintre creațiile mele, un iris pudrat, cu puțină pielărie. Îmi place să port creațiile la care lucrez. Mă ajută să le simt mai bine, să le înțeleg mai bine siajul și longevitatea.

Când ți-ai început cariera în lumea parfumeriei, domeniul era dominat de bărbați. Să profesezi ca femeie într-un asemenea mediu trebuie să fi fost dificil. Unde ai găsit puterea să treci peste cei care te tratau cu reticență?

Motivația mea nu avea limite. Într-un fel, cred că să fiu femeie mi-a oferit mai multă tenacitate și mai multă voință să demonstrez că aveam ceva de spus. Chiar am avut sentimentul că aveam ceva important de adăugat în lumea parfumeriei. Ca parfumier la început de drum, mereu eram în competiție directă cu colegii mei bărbați, mai ales când trebuia să creăm un parfum pentru un client important. Îmi amintesc într-o zi că lucram la un brief primit de la Lancôme (pentru proiectul Trésor) și, deși aroma creată de mine nu a fost selectată, cei de la Lancôme mi-au remarcat talentul și chiar sunt mândră de asta. Un alt moment în care m-am simțit foarte mândră a fost când am primit în 1988 premiul SPP (Société Française des Parfumeurs) pentru cel mai bun tânăr parfumier al anului, pentru parfumul Number One. Era prima dată când o femeie câștiga acel premiu!

Te-ai simțit vreodată discriminată, doar pentru că la începutul carierei tale erai una dintre puținele femei într-un domeniu dominat de bărbați?

Chiar am fost discriminată! După ce mi-am terminat studiile, căutam un job ca parfumier junior, iar ca femeie, un asemenea lucru nu este deloc ușor. Îmi amintesc că atunci când aveam rol de intern, mereu primeam propuneri să lucrez pe partea de evaluări sau de vânzări, dar niciodată în creație. Discriminarea aceasta pe bază de gen nu era deloc corectă, dar din păcate asta era normalitatea acelor vremuri. Am simțit această discriminare chiar și în propria familie. Înainte să îmi caut primul job ca parfumier, mi-am setat această ambiție de a mă alătura afacerii familiei. Însă această ambiție a devenit rapid una nerealistă, atunci când mi s-a spus că afacerea familiei era, mai presus de toate, a bărbaților.

Cum a evoluat rolul femeilor în parfumerie pe parcursul ultimelor trei decenii?

Trebuie să recunosc că lucrurile s-au schimbat. Astăzi sunt multe femei care lucrează pe partea de creație, și care au fost recunoscute pentru talentul lor ca parfumieri. De fapt, 80% din candidații la masterul ISIPCA sunt femei. Așadar, echipele de creație din industria contemporană a parfumeriei sunt foarte feminizate. În mod clar, discriminarea s-a stins, prin comparație cu ce am trăit eu.

De fapt, cred că aceasta este o tendință generală, nu numai în lumea parfumeriei. Dacă te uiți, de exemplu, la facultățile de drept sau de medicină, observi mai multe studente femei. Mai mult, cred că echipele mixte de creație parfumistică, formate din bărbați și femei, sunt un lucru pozitiv. Oferă acea complementaritate, care scoate ce e mai bun din ambele tipuri de mentalități.

Procesul de creație din spatele unui parfum este atât artă, cât și știință. Cu toate acestea, mulți oameni îl văd ca pe ceva glamorous. Povestește-ne despre părțile mai puțin glamorous, pe care lumea nu le vede.

Să creezi un parfum chiar nu este o activitată plină de glamour! Partea frumoasă vine abia după ce ai terminat munca. Dar înainte de asta, sunt multe ore de încercări. Procesul creativ este lung și lent, presărat cu momente de îndoială.

Ce așteptări aveai legat de brandul Nicolaï atunci când l-ai lansat, luând în considerare faptul că industria parfumurilor de nișă abia începea să se dezvolte?

După cum ai spus și tu, industria parfumurilor de nișă nu era ceva măreț pe atunci… Eu nici nu am considerat că făceam parte din ea. Când am pus bazele companiei în 1989, voiam să creem un brand cu adevărat stilat, care să aibă propria semnătură olfactivă. Voiam să evidențiem rolul parfumierului creator, pentru a arăta lumii că dincolo de parfum există un parfumier cu sentimente și talente. Asemeni unui designer din spatele unei colecții couture!

Obsesia noastră la începuturi era să fim recunoscuți. Când am pornit afacerea cu soțul meu, Jean-Louis, bine-nțeles că eram foarte entuziasmați, dar chiar nu știam ce avea să se întâmple. De fapt, ne și pregăteam de posibilitatea de a închide afacerea. Cu toate astea, eram foarte motivați.

Eu eram în sfârșit liberă! Nu mai eram constrânsă de brief-uri, de viziuni de marketing, de limite de buget, de toate aceste lucruri frustrante care făcuseră parte din viața mea de zi cu zi atunci când eram un parfumier la început de drum în anii ’80, în marile companii de producție. La Nicolaï, eram liberă să fac orice voiam în ceea ce privește creația fără limite de buget. În plus, eram liberă să îmi organizez singură timpul, în calitate de mamă a patru copii.

Ai spus la un moment dat că nu îți dorești să devii obsedată de originalitate, întrucât te poate duce pe cărări periculoase. La ce te refereai?

Originalitatea este un factor important atunci când creezi un parfum, dar clar nu este cel mai important. Poți oricând să creezi un parfum original, îmbinând note ciudate și nebunești, dar asta nu înseamnă că parfumul în sine va fi bun. Perfecțiunea este mai importantă pentru mine. Finalizarea unui parfum este partea care durează cel mai mult, pentru că îmi doresc ca parfumurile pe care le creez să fie echilibrate și armonioase. Trebuie să aibă note de vârf foarte plăcute și atrăgătoare, care să lase o urmă de eleganță după ele, iar eleganța să fie susținută de notele de mijloc și de bază. Asta îl convinge pe client să se întoarcă! Iar asta este semnătura mea olfactivă.

Dacă ar trebui să creezi un parfum pentru personajul tău fictiv preferat, cine ar fi, și cum ar mirosi acesta?

Fie că e real sau fictiv, nu am timp să creez parfumuri personalizate, personajul ar trebui să poarte un parfum din colecția care există deja! Și cred că lui Maverick (personajul jucat de Tom Cruise în Top Gun) i s-ar potrivi de minune Baikal Leather Intense! Un parfum foarte frumos cu citrice și pielărie, care îl va acompania în misiunile lui îndrăznețe și dificile!

Ești mama a patru copii minunați. Îți împărtășește vreunul dintre ei pasiunea pentru parfumuri?

Toți patru fac parte din această aventură încă din copilărie. Cel mare, Jean-Baptiste, chiar ne-a ajutat să umplem sticlele când compania era la început de drum! Astăzi, lucrurile stau puțin diferit. Al doilea fiu al meu, Axel, este cel mai implicat, întrucât el este manager general al brandului, și mă ajută mult pe partea de dezvoltare de parfumuri noi. Jean-Baptiste și fiica mea, Edwige, fac parte din „comitetul de familie” și vin mereu cu idei bune. Celălalt fiu al meu, Felix, are o altă pasiune: mâncarea! Are propriul său restaurant, aceasta fiind singura lui pasiune. Lumea parfumurilor nu prea este pentru el. În prezent, am și șase nepoți, aproape șapte! Cu siguranță unii dintre ei vor descoperi la rândul lor pasiunea pentru parfumuri!

Multe afaceri au avut de suferit în pandemie. Cum a reușit Parfums de Nicolaï să navigheze apele nesigure ale acestei crize și să rămână la suprafață?

Am avut multe provocări de înfruntat din cauza COVID! Prima a fost gestionarea faptului că două dintre magazinele noastre din Paris au fost închise timp de două luni în primăvara lui 2020, apoi în noiembrie 2020, apoi două luni în primăvara lui 2021. Statul francez a ajutat mult cu salariile angajaților, însă au existat și alte lucruri ce au trebuit plătite. Din fericire, avem site-ul, care chiar ne-a ajutat să supraviețuim.

Ne-am concentrat toate eforturile către online, și am creat o nouă relație cu clienții noștri din toată lumea. Vânzările noastre online au explodat în 2020, crescând cu 100% prin comparație cu 2019 (în condițiile în care 2019 deja fusese un an record) și acest lucru ne-a ajutat să evităm colapsul. Există ceva pozitiv ce am învățat din această criză, și chiar și atunci când totul se va fi terminat, investiția în vânzări online și în departamentul de servicii clienți va fi meritat.

Mai mult, fiul meu, Axel, și cu mine am urmărit întregul proces din casa noastră de familie, de lângă fabrica noastră din La Ferté Saint Aubin. Spre deosebire de magazine, fabrica nu s-a închis în vreun moment, ba chiar s-a lucrat mai mult decât în mod normal!

Într-adevăr, în Paris nu prea au mai fost turiști. Dar oamenii din Orientul Mijlociu, din China și din America totuși au cumpărat mai multe parfumuri, mai ales în vremurile acestea dificile când oamenii visează să evadeze și să viseze la zile mai bune. Și de unde au cumpărat? De pe site, bine-nțeles, dar și de la retailerii locali, care aveau nevoie de mai multe parfumuri Nicolaï. Ceea ce a fost reconfortant pe parcursul tuturor lockdown-urilor prin care am trecut a fost nevoia oamenilor de a visa. Și cred că parfumurile au fost o cale de evadare.

Ne poți spune mai multe despre cele mai noi miresme Parfums de Nicolaï? La ce ne putem aștepta?

Lucrez la un parfum cu cafea și cardamom. O creație care este un tribut față de Drumul Mătăsii, pe care o vom lansa la început de 2023.

Produsele Parfums de Nicolai se găsesc in exclusivitate in România la Niche Parfumerie și online pe www.nicheparfumerie.ro .