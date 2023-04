Cum și-a responsabilizat Monica Anghel fiul. La 12 ani, Aviv are primul job: „Trebuie să înțeleagă că mami nu poate să plătească tot” / Exclusiv

Monica Anghel este una dintre cele mai bune voci din muzică, iar meseria i-a adus, de-a lungul timpului, multe diplome și premii, atestându-i astfel talentul și profesionalimul. În ciuda statutului de artist, ea nu și-a obișnuit fiul, pe Aviv, în vârstă de 12 ani, să fie un copil de bani gata, care cere și i se dă. În exclusivitate pentru UNICA.RO, cântăreața ne-a dezvăluit că are o relație foarte bună cu băiatul ei, pe care l-a responsabilizat de mic în ceea ce privește valoarea banului. Mai exact, puștiul și-a luat un job unde merge la sfârșit de săptămână, pentru a-și putea plăti activitățile extra, pe care și le dorește să le facă.

Monica Anghel este genul de părinte care își încurajează copilul să-și descopere pasiunile și să și le urmeze. Nu i-a impus niciodată să facă vreo activitate, doar pentru că i-a plăcut ei.

Aviv, fiul Monicăi Anghel, a luat prima centură la karate

Prin urmare, Aviv are libertatea de a experimenta și de a alege. Cum sportul este important în viața mamei sale de multă vreme, ea luându-și recent și diploma de instructor de fitness, și Aviv l-a inclus în rutina lui, mama și fiul mergând și împreună la antrenamente.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

“Acum s-a apucat de sport foarte mult, face karate, a avut examenul de centură, a luat prima centură la karate. Merge la echitație deja de mai mult timp, merge cu mine la antrenamente de trei ori pe săptămână și lucrăm acolo împreună la sală cu cel care mi-a fost mie profesor la acest curs de fitness. Face și chitară și actorie și pian, dar acum nu are chef să meargă la concursuri și nu-l forțez”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru UNICA.RO, Monica Anghel.

Citește și: Monica Anghel l-a întâlnit pe Papa Francisc: „În viață sunt momente unice, de poveste”

Momentan, tânărul nu are o viziune clară asupra drumului pe care îl va urma în viață, așa că se bucură de prezent, având tot timpul din lume să își dea seama de ce domeniu va fi atras. “Mama, știi ceva? Eu încă sunt copil și nu vreau să mă gândesc la asta”, așa mi-a spus când l-am intrebat. Aviv împlinește 13 ani în toamnă. E mai înalt decât mine, are 1,70 m, poartă 44 la picior și este zdrahon așa, e minunat”, ne-a spus ea.

Chiar dacă face pian și chitară și are talent pe partea muzicală, Monica Anghel nu vrea să îl influențeze și să îl determine să-i calce pe urme. “Eu îmi doresc să fie sănătos în primul rând și îl rog pe bunul Dumnezeu să îi dea sănătate, noroc, fericire, echilibru și să-și găsească în viață, să aibă o profesie care să-l bucure, pentru că dacă-l va bucura, nu va simți oboseala. Eu nu-i spun ce să facă și cum să facă. Nu, asta să obligi copilul să se ducă către o anumită zonă, nu mi se pare ok”, ne-a explicat ea modul cum funcționează relația mamă – fiu.

Cum era Paștele în copilăria Monicăi Anghel

Anul acesta vedeta va petrece Paștele acasă, în familie. De când și-a schimbat stilul de viață și a căpătat o siluetă de invidiat, Monica Anghel este foarte atentă la capitolul alimentație. Meniul ei este variat, dar curat.

“Ouă fierte, mai mult albuș, mai puțin gălbenuș pentru că gălbenușul are mai multe grăsimi. Îmi fac o pască a mea fără aluat, fără zahăr, doar cu mirodenii și cu îndulcitor, cred că o să-mi fac o salată cu piept de pui la grătar. Eu mănânc mai light și fără sare și fără condimente, îmi face rău tot ce-i picant, dar trebuie să gătim separat. Eu nu mai pot să mai mănânc prăjeli, gras”, ne-a mărturisit artista.

Monica Anghel își amintește că în copilărie, de Paște, își schimba garderoba, bucurându-se de lucrurile noi pe care i le cumpărau părinții. “Când eram eu mică, trebuia să ne cumpere mama încălțăminte și haine de primăvară – vară, pentru că se schimba sezonul. Ce e ca acum? Hai, una două, mai cumpărăm ceva de îmbrăcat, nu. Ce îți cumpăra primăvara le purtai până toamna, toamna îți luai altele dacă cele de anul trecut nu mai erau bune.

Am avut o copilărie foarte echilibrată, nici cu mult, dar nici cu foarte puțin. Echilibru a fost întotdeauna în toate. Dacă îi spuneam mamei că vreau ceva și îmi spunea: “Mamă, nu se poate că nu avem bani”, era ok. Și înțelege și Aviv, pentru că sunt zile în care vine și-mi spune: “Mama, mi-aș dori și eu nu știu ce” și îi spun că nu am bani de chestia aceasta”, ne-a povestit cântăreața.

Din ce câștigă bani fiul Monicăi Anghel

De aproape un an, Aviv are un job la care merge la sfârșit de săptămână, care îi place și din care pune bani deoparte. “Are și el bănuții lui strânși acolo, dar el și-i strânge cu scopul de a merge să facă un curs de scafandri. Adică știe foarte clar. Duminica merge și plimbă copiii cu poneii și câștigă niște bani și tot din plimbările acelea cu poneii își plătește și lecția lui de echitație, pentru că trebuie să înțeleagă că mami nu poate să plătească tot timpul tot și că trebuie să aibă și el niște responsabilități.

Citește și: Monica Anghel se face consultant în nutriție: „Să le împărtășesc oamenilor despre cum pot avea o viață sănătoasă”

De anul trecut, din primăvară – vară face asta, atunci când mi-a spus că vrea să îi plătesc cursul de scafandri și i-am spus că nu am bani. “Păi și cum facem?” Nu știu, poate găsim o variantă să poți să te duci să îți strângi și tu niște bani”, a dezvăluit pentru UNICA.RO, Monica Anghel modul cum a ales să își responsabilizeze fiul și să înțeleagă mai bine valoarea banului.

“E foarte ok la școală. Cel mai mult îi place să petreacă timp în natură, asta este minunat. Deci dacă ar putea de dimineața până seara să stea la cai, să le ducă fân, să-i curețe, să strângă pe acolo, cred că ar fi minunat pentru el, dar nu are cum”, ne-a spus Monica Anghel și ea la rândul ei fiind o mare iubitoare de animale.

Ca orice puști de vârsta lui, și Aviv e atras de tehnologie și ar sta ore bune conectat. “Are telefon, are playstation, se uită la televizor, youtube, dar cu limită”, ne-a mai spus Monica Anghel.

Sursa foto: Facebook