Povestea incredibilă despre cum a făcut Benny Adegbuyi primii bani: „Nici până în ziua de azi nu i-am primit”

Benny Adegbuyi este un cunoscut kickboxer român și luptător K1. S-a apucat de lupte din pasiune și a ajuns să trăiască din asta. Nu s-a gândit niciodată la bani, însă la scurt timp după ce și-a început cariera a realizat că poate să trăiască lejer din acest sport.

Benny Adegbuyi a vorbit în podcastul „Stai să zic eu- cu Cosmin Natanticu și Tetelu” despre primi bani pe care i-a făcut, începuturile sale în carieră și felul în care reușește să rămână îndrăgostit de ceea ce face.

Benny Adegbuyi a povestit în podcast despre primii bani făcuți din sport, bani pe care nici până în ziua de astăzi nu i-a primit. Cum a fost posibil? Sportivul le-a spus lui Cosmin Natanticu și lui Tetelu totul despre această întâmplare.

„Cred că o mie de euro, dar pe care nu i-am luat nici în ziua de azi. Da, era în România. Am avut un campionat, a fost un meci pe la Vâlcea, era la început. Am înlocuit un coleg care se accidentase, că practic eu așa am intrat pe piață, pe micile ecrane. Se accidentase Mihaiță Golescu, eu mă antrenasem deja în sală, mă mutasem la București și antrenorul meu i-a zis promotorului atunci că Benny se antrenează foarte tare, dacă poți să îl înlocuiești. A venit meciul, mi-a zis că o să îmi dea 1000 de euro, dar și-a luat și el țeapă de la promotorii locali, nu mai știu ce, și până la urmă nici acum nu mi-am luat banii pe meciul ăla. Deci primul meci a fost cumva gratis”, a povestit Benny Adegbuyi.

Cosmin Natanticu a glumit, spunând că era culmea să plătească și impozit pe suma pe care nu a încasat-o, asta ca să fie tot tacămul primei experiențe complet.

Sportivul a vorbit și despre momentul în care a realizat că se poate întreține din lupte. Deși este în acest domeniu de 10 ani, și-a dat seama destul de târziu că se poate întreține din sport. Ce-i drept, primele meciuri au fost grele, iar banii nu erau așa de mulți.

„Imediat după primul meci sau al doilea, am fost contactat de un sponsor foarte mare și mi-a spus că îi place de mine (..) Nimeni nu-mi dădea nicio șansă. De obicei ți se stabilește o sumă pe care lupți și anumite promoții îți spun dacă ai o bursă de victorie, dacă pierzi iei mai puțin, dacă câștigi iei mai mult. Chiar dacă lupt de vreo 10 ani, nu de mult, de vreo cinci ani de zile mi-am dat seama ca nu ar trebui să mai fac și altceva în afara de sport. Prima sumă de bani pe care am câștigat-o și mi-am dat seama și am fost uimit de ea a fost o piramidă de la Varna, eram cred că la al 10-lea meci și suma totală a piramidei era de 5000 de euro. Eu nu m-am gândit la bani, dar era o sumă enormă pentru mine. Am câștigat piramida și în autobuz în drum spre hotel stăteam și mă uitam spre antrenorul meu de atunci și zic: „maestre, am câștigat 5000 de euro”. După aia mi-am dat seama”, a spus Benny Adegbuyi.

Benny Adegbuyi spune că totul vine din pasiune, iar banii sunt o consecință a lucrului bine făcut. Sportivul a plecat pe această cale din curiozitate și sentimentul pe care i l-a oferit faptul că a făcut ce îi place. Partea financiară, deși importantă, spune Benny, a venit mai târziu, însă a venit ca o recompensă a faptului că a investit timp, energie și pasiune în sportul pe care îl practică.

„Trebuie să ai pasiune, trebuie să îți dorești și să îți placă ce faci. Altfel nu o să vină banii. Contează mult și partea financiară, dar dacă nu îți place și faci asta doar pentru bani, e ca și cum te apuci tu de ceva doar pentru bani. Nu m-am gândit niciodată la bani, au fost pe locul doi”.

Ce gândește Benny Adegbuyi în timpul unui meci

Sportivul a vorbit despre faptul că în kick box este vorba despre un fair play extraordinar, spre deosebire de alte sporturi. Luptătorul merge în ring cu ideea de își distruge adversarul, însă la finele meciului, cei doi se îmbrățișează și se felicită. În plus, spune Benny Adegbuyi, luptele te disciplinează și te învață să îți respecți aproapele.

În timpul podcastului „Stai să zic eu- cu Cosmin Natanticu și Tetelu”, Benny Adegbuyi a fost întrebat la ce se gândește în timpul unui meci. Sportivul a răspuns sincer:

„De obicei nu ar trebui să gândesc nimic, pentru că e foarte important să îți limpezești mintea, să nu te gândești la nimic, să nu îți faci scenarii, să accepți meciul și să reacționezi la tactica pe care o ai tu și să reacționezi la ce se întâmplă. Acum, evident, cum zicea Myke Tyson „toți au un plan până îi lovesc”, a povestit Benny.

„Totul începe dinaintea meciului, de la cântarul oficial, de la privirile astea față în față când încerci să îți domini adversarul. Au efect, pentru că noi suntem diferiți ca oameni, unii sunt emotivi, unii sunt ușor de impresionat, unii sunt fricoși. Sunt luptători fricoși. Am prieteni, cunoștințe, luptători care nu se uită în ochii adversarului ca să nu aibă contact. Eu mă uit și îmi place să mă uit, să îi studiez. Am încercat să îi domini, dar în ultimul meci îl vedeam cum încearcă să mă domine și îl vedeam că nu are succes. Am văzut oameni care se emoționează un pic peste măsură”, a mai spus Benny.

Benny Adegbuyi a fost ales de către Superkombat „Luptătorul Internațional al Anului” în 2014 și Speranța Anului în 2011.De asemenea, în GLORY a fost votat al doilea „Cel Mai Bun Talent” la jumătatea anului 2014.

