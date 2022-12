Ce buget alocă lunar Carmen Grebenișan pentru cheltuielile fixe: “Mi-a luat de pe cap o mare parte din anxietate”/ Exclusiv

Carmen Grebenișan se numără printre cei mai cunoscuți influenceri din România. Pasionată de beauty, fashion și călătorii, tânără a pornit cu un blog, iar astăzi se bucură de o comunitate impresionantă în online. Pe lângă asta, deține și un brand de costume de baie împreună cu prietena ei, Alina Ceușan. După ce a participat alături de Alina la Asia Express, apoi a evoluat la Dancing on Ice, blonda revine în 2023 pe micul ecran, ea bătând palma cu Pro TV pentru noul sezon Survivor 2023, unde va face parte din echipa Faimoșilor. În exclusivitate pentru Unica.ro, Carmen Grebenișan a dezvăluit cum își gestionează veniturile și care este bugetul lunar pentru cheltuielile fixe.

Carmen Grebenișan începe în forță anul 2023, ea acceptând provocarea de a-și testa limitele în Republica Dominicană, unde se va filma noul sezon Survivor România, prezentat de Daniel Pavel.

Câți bani consumă Carmen Grebenișan pentru cheltuielile lunare

“Este o luptă cu mine mai degrabă și vreau să îmi demonstrez că mă pot adapta la orice situație, indiferent de confortul pe care îl am acasă. Ceva îmi zice că am fost un băiat într-o viață anterioară sau un luptător cu sabie. Primează aventura și dorința de aventură, așa că nunțile le mai putem face”, și-a motivat ea alegerea făcută.

În exclusivitate pentru UNICA.RO, Carmen Grebenișan a povestit despre schimbările din punct de vedere financiar pe care le-a făcut în ultima perioadă și care i-au adus relaxare. Vedeta și-a stabilit un buget clar pentru cheltuielile lunare din fiecare lună și are un control mai bun asupra banilor.

“Eu mă ocup de tot. Am ajutoare, colegi, nu am manageri decât agenția care se ocupă de mine, încheie contracte și negociază contractele, dar am cumva libertate pe ce fac eu și control ”, ne-a spus ea.

Carmen Grebenișan: “Până în 7000 lei pe lună sunt cheltuieli fixe”

Carmen Grebenișan este influencer, se implică în diverse campanii online, este antreprenor și este foarte atentă în ceea ce privește bugetul familiei.

“Practic îmi calculez cheltuielile fixe și le pun deoparte în fiecare lună. Am o sumă, undeva la 7000 lei cheltuială fixă, cu tot ceea ce am eu și restul este ceea ce îmi doresc, la ce servicii vreau să apelez, ăla e momentul în care știu cât pot economisi pe lună, dar până în 7000 lei pe lună din păcate sunt cheltuieli fixe: mâncare, inclusiv transportul, întreținere, facturi, abonamente.

„Calculez foarte bine totul dinainte și nu mă arunc la cheltuieli”

Eu sunt mai economă, calculez foarte bine totul dinainte și nu mă arunc la cheltuieli. Calculez tot la sfârșitul lunii și fac extrasele de cont și mă uit la diferențele între luni și zilele în care am cheltuit mai mult, de ce am cheltuit, sunt foarte strictă cu treaba asta și analizez”, a dezvăluit, pentru Unica.ro, Carmen Grebenișan, una dintre concurentele din tabăra Famoșilor, de la Survivor România.

De ce a devenit Carmen Grebenișan chibzuită: “Mi-am dorit să fiu mai liniștită în fiecare lună”

Faimoasa de la Survivor ne-a mărturisit că a existat o perioadă în care prefera să nu știe suma din cont și diferențele care apar de la o zi la alta. Vedeta susține că, de când a evaluat bugetul pentru cheltuielile administrative, este mult mai relaxată.

“Până recent nici nu știam câți bani am în cont, nu mă uitam niciodată. Am zis că nici nu vreau să mă uit, că îmi e frică să văd ce difernețe mari sunt de la o zi la alta. Nu am fost așa tot timpul, s-a întâmplat pe parcurs cu maturizarea cred și a devenit foarte strictă treabă de acum un an doi, de atunci sunt super organizată.

Nu s-a întâmplat absolut nimic, pur și simplu mi-am dorit să fiu mai liniștită în fiecare lună, să știu că totul e asigurat și pus deoparte, să nu mă ia nimic prin surprindere. Într-adevăr mi-a luat de pe cap o mare parte din anxietate”, a declarat, pentru Unica.ro, Carmen Grebenișan.

Cum a câștigat Carmen Grebenișan primii bani

Carmen Grebenișan a fost interesată din adolescență de modă și produse cosmetice.

“Pe beauty nu am făcut multe experimente. Bine, mă machiam singură și ajungeam să mă machiez foarte bine, deja din clasa a opta mă machiam, mă întreba lumea cum mă machiez, îmi cumpăram farduri foarte ieftine, dar experimentam foarte mult cu tot felul de tehnici de machiaj și mi-a plăcut mult zona asta. Am avut și acnee, deci a trebuit să mă machiez, undeva pe la 14 ani am început să pun o tonă de make-up pe fața mea, dar mai mult pe zona de fashion am început să experimentez foarte mult, mai mult decât pe zona de make-up”, ne-a mărturisit ea.

Concurenta de la Survivor a găsit în adolescență o metodă ingenioasă de a câștiga bani. Practic, vedeta nu mai depindea de banii de buzunar pe care îi primea de la părinți. Pasionată de modă, Carmen Grebenișan a demonstrat că este talentată și poate să potrivească diverse piese vestimentare pentru a crea ținute care îți luau ochii. Culmea este că hainele nu erau noi, dar ea reușea să facă un profit frumușel de pe urma lor.

„Cumpăram haine din second hand-uri și le vindeam mai scump”

“Pe styling, practic cumpăram haine din second hand-uri și le vindeam mai scump pe un site de mai de mult, de tip ocazii și îmi făceam bani de weekend. Aveam 14-15 ani, de atunci am început să mă duc și eu la discotecă.

De nevoie, am avut nevoie de bani și a trebuit să am bani pe weekend ca să mă duc la discotecă”, a povestit Carmen pentru Unica.ro. Mama vedetei nu era împotriva distracției, însă nu îi putea plăti lui Carmen toate ieșirile.

“Părinții îmi dădeau, dar îmi dădeau 200.000 pe vremea aia, ce să fac cu ăstia? “Du-te, eu te las, dar dacă ai bani te duci, dacă nu, nu”, spunea mama. Câștigam câteodată și 100 lei, ceea ce era foarte mult, un milion. Adică vindeam mai multe haine, le puneam la 25 lei adică 250.000 lei vechi erau pe un site. Eu le cumpăram din second handuri, le pozam în casă cu tot felul de stylinguri, mă îmbrăcam în ele, cu pălării, cu chestii, mă pozam cu telefonul și le urcam acolo pe platformă și le vindeam. Unii cumpărau tot outfitul, pentru că le dădeam idei. Cumva de aici a venit pasiunea mea pentru styling”, a adăugat Grebenișan.

Carmen Grebenișan, rebelă în copilărie

În copilărie, faimoasa de la Survivor a fost un copil rebel. Mama vedetei nu a fost genul de părinte care să se opună la fiecare acțiune, care nu era tocmai potrivită. Prin urmare, Carmen a profitat de libertatea oferită și și-a asumat fiecare alegere. În plus, nu era mustrată pentru experimentele făcute.

“Am făcut o chestie interesantă, la un moment dat mă uitam la o telenovelă, Rebeli se numea, și am vrut să mă tund ca o fată din serial care avea extensii, nu avea părul ei real. Și m-am dus la o frizerie, nici măcar la coafor, și m-a tuns femeia de am venit acasă ciopârțită, i-am zis să mă tundă pe bucăți, cu toate șuvițele. S-a uitat mama la mine și a zis: meriți! Mi-am făcut piercinguri, tatuaje, m-a lăsat să fac cam tot ce vreau, dar a trebuit să-mi fac singură banii. M-a răsfățat în sensul în care mi-a oferit libertate, dar nu mi-a oferit bani, mi-a oferit cât a avut, dar a fost perfect pentru mine, m-a ajutat să mă dezvolt și financiar”, a mai spus pentru Unica.ro, Carmen Grebenișan.

Sursa foto: Instagram