Atelierele de Idei Unica – Tehnologie în era digitală și impact în societate

Accesul la tehnologie ne influențează felul în care ne trăim viața, felul în care gândim, simțim, ne informăm, luăm decizii sau facem alegeri. Privind retrospectiv, am putea spune că era digitală a schimbat profund modul în care ne percepem pe noi înşine, cum comunicăm, cum interacționăm în grupuri şi cum trăim alături de cei apropiaţi. Despre toate astea vor vorbi la cea mai nouă ediție a Atelierelor de Idei Unica cu cei patru invitați speciali ai serii.

Invitații Atelierelor de Idei Unica

Elisabeta Moraru, CEO Google România

Elisabeta Moraru are peste 15 ani de experienţă în vânzări şi marketing, dezvoltare business şi training. Ea deţine un doctorat în Sociologie şi un masterat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti.

Cel mai mult este preocupată de modul în care sunt folosite tehnologiile de ultimă oră. Este fascinată de evoluţia roboţilor şi a tuturor instrumentelor la care se lucrează – ceasuri, ochelari, lentile – și cel mai mult își dorește să contribuie la educarea celor ce au la dispoziţie aceste tehnologii pentru a le valorifica pozitiv. De altfel, Elisabeta a contribuit deja la introducerea de soluții digitale în sistemul educațional și în media, fiind inițiatoarea mai multor programe pentru școli, facultăți și presă.

Înainte de a se alătura echipei Google România, Elisabeta a ocupat funcții de conducere în companiile Xerox şi Microsoft.

Alexandra Palla Papavlu, cercetătoare, bursieră L’Oreal – UNESCO pentru Femeile de Știință

Dr Alexandra Palla Papavlu este cercetătoare cu specializare în domeniul fizicii și a obţinut doctoratul în fizică la Universitatea din Craiova la vârsta de 25 de ani, în 2010, urmând apoi un stagiu postdoctoral la Universitatea din Barcelona. A lucrat la Institutul Paul Scherrer din Elveţia cu o bursă SCIEX şi ulterior la Laboratorul Naţional Oak Ridge din Tennessee, USA, printr-o bursă Fulbright, iar acum îşi continuă cariera la Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației.

Alexandra este bursieră în proiectul L’Oreal – UNESCO pentru Femeile de Știință și va vorbi în cadrul evenimentului despre cercetările sale și inovații, despre proiectele în care este implicată, dar și despre provocarea de a fi femeie într-un domeniu destinat, cu precădere, bărbaților.

Iulia Ionescu, jurnalist

Iulia Ionescu este jurnalist de peste un deceniu și pasionată de tehnologie, social media, sport și călătorii. Iulia devine din 29 februarie prezentatoare a emisiunii „ILikeIT“, de la ProTV, unde va aduce telespectatorilor cele mai noi informații din domeniul internetului și tehnologiei.

Iulia a fost de curând în Las Vegas, care s-a transformat în capitala mondială a tehnologiei, unde a testat unele dintre cele mai spectaculoase gadgeturi ale momentului și a descoperit aplicații și dispozitive revoluționare care încă nu au fost lansate pe piață.

De asemenea, Iulia Ionescu este prezentă și în revista Unica și pe unica.ro, unde prezintă lunar noutățile din tehnologie.

La Atelierele de Idei Unica, jurnalista ne va povesti cum ne poate ajuta tehnologia să ducem o viață mai bună și mai echilibrată.

Anamaria Hâncu, Let’s Do It Romania

Anamaria Hâncu, Label&Promotion Manager Global Records, face parte de opt ani din echipa uneia dintre cele mai importante case de discuri din România, ce reprezintă artiști de top precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Delia, The Motans, Mark Stam sau Nicoleta Nucă.

Anamaria este co-inițiator și board member „Let’s Do It, Romania!“, cea mai mare mișcare socială din țară, un proiect de voluntariat care a strâns, în cei 9 ani, peste 2 milioane de voluntari care au făcut curățenie în Romania.

Suse foto: arhiva Unica și brightbusiness.ro/Gala „Pentru Femeile din Știință“

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro