Apel la umanitate din partea unei utilizatoare Facebook. ”De un an stă pe străzi…”

”Apel la umanitate”, așa începe postarea Bogdanei Hera, o utilizatoare de Facebook din România, care a întâlnit, din întâmplare, un om cu o poveste de viață impresionantă. Postarea ei începe să se viralizeze pe rețeaua socială.

Întâlnirea neașteptată a avut loc pe o stradă din centrul Bucureștiului, unde Laurențiu stătea pe o scară cu privirea tristă și cu o caserolă de ciorbă în mână. ”Gândul îi e departe și îl sperii când mă apropii de el. Varsă ciorba și își cere mii de scuze, crezând că m-a stropit. Îmi spune: «Pot sa va pun o intrebare? Eu cum ies din asta?»”, scrie Bogdana Hera.

În scurt timp, femeia a aflat că numele bărbatului este Laurențiu Morăruș, că are 44 de ani și că este absolvent de Politehnică, secția de inginerie aerospațială.

”Povesteste ca a fost un copil sarac si i-a placut sa invete. Imi spune cu rusine ca facultatea trebuia sa fie 5 ani, dar el a terminat in 6. Pana acum un an a lucrat ca inginer si i-a mers foarte bine (M-a rugat daca poate intra pe gmail si mi-a arat poza cu el de cand era bine). De un an sta pe strazi, e dezamagit ca, de cand l-a lasat sotia l-a cuprins si patima bauturii. Azi a ales sa dea banii pe o ciorba calda in loc de orice altceva. Isi doreste mult macar sa se tunda si sa se barbiereasca”, mai povestește Bogdana Hera.

”M-a rugat sa ii dau voie sa sune pe cineva si a dat pe speaker. Era Mamina, cum ii spune el. L-a recunoscut imediat si l-a intrebat «Ce faci, Laur mami? Ti-a fost frig azi-noapte?» Ea nu il poate ajuta, sta departe si tatal lui nu vrea sa-l primeasca. Ea il roaga sa mearga la un spital, sa aiba cineva grija de el. Dar el imi spune mereu «Cum Dumnezeu ies eu din asta?»”

Laurențiu nu mai are telefon pentru că i-a fost furat, însă cei care vor să-l ajute, spune utilizatoarea de Facebook, îl pot găsi în zona străzii Ion Câmpineanu.

Foto: Bogdana Hera / Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro