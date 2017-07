Despre sport, zen și nutriție la Atelierele de Idei Unica

Peste 100 de cititoare ale revistei Unica au venit aseară la ParkLake Shopping Center pentru a le întâlni pe Nadine Voindrouh (coach motivațional), Cori Grămescu (coach de lifestyle și nutriție), Ileana Badiu (owner super40.ro) și Giulia Anghelescu. Cele patru invitate au destins atmosfera, povestind despre cum au slăbit, despre ce eforturi trebuie să faci pentru a avea un stil de viață sănătos și peste ce bariere poți trece pentru a-ți îndeplini visurile.

Atmosfera relaxată de la această ediție a Atelierelor de Idei Unica a fost întreținută de discursuri relaxate, spontane, în care multe dintre femeile prezente s-au regăsit. Cum Social Media ocupă un loc important în viața noastră, a tuturor, am transmis live această ediție, iar înregistrările le poți urmări în continuare.

Atelierele de idei Unica – Live pe Facebook

Cori Grămescu despre ce înseamnă dietă personalizată?

Cori Grămescu (coach de lifestyle și nutriție) spune că dieta personalizată nu înseamnă că un nutriționist îți va spune reguli generale care știi că ar putea funcționa, de exemplu ce alimente sunt sănătoase și ar trebui să le mănânci.



„Personalizarea unei diete înseamnă, în primul rând, să luăm în calcul stilul de viață al persoanei despre care discutăm, programul de lucru, preferințele alimentare, timpul disponibil pentru a găti, pentru a mânca, pentru a face sport. Apoi trebuie să luăm în calcul un alt lucru foarte important: analizele de sânge, profilul medical al persoanei respective. Mai mult decât atât, este nevoie să ținem cont și de numărul de cure de slăbire pe care doamna sau domnul în cauză le-au ținut, urmate de îngrășare. Sunt toate aceste elemente care contează atunci când facem o dietă. Nu e atât de simplu”, spune Cori Grămescu.

Urmărește videoul de mai jos dacă vrei să afli ce a spus Cori Grămescu despre antrenamentele și exercițiile fizice pe care e bine să le faci când vrei să slăbești. De asemenea, vei înțelege și barierele pe care orice persoană care vrea să slăbească le are de depășit și cum menții motivația atunci când începi un proces de slăbire.

Ileana Badiu: „După 40 de ani, am constatat că nu mai alerg după perfecțiune”

Ileana Badiu (owner super40.ro): „La vârsta mea am învățat că fiecare corp sau fiecare lucru din viață este adaptat fiecăruia. După 40 de ani, am constatat că nu mai alerg după perfecțiune. De niciun fel. Ce am câștigat eu cu această vârstă, unicul avantaj este că poți să vorbești din proprie experiență, pentru că deja ți s-au întâmplat lucruri. Am învățat să îmbrățișez eșecul. Am învățat să-mi dau seama că eșecul face parte din viață, iar noi suntem și suma eșecurilor noastre din viață. Inclusiv în lupta asta cu kilogramele sau cu perfecțiunea întruchipată. Când mi-am dat seama că nu mai am o luptă cu mine însămi apropo de kilogramele pe care le am, culmea este că nici nu mă mai îngraș.”

Pentru Ileana Badiu, modul în care își găsește echilibrul este să meargă de două ori pe an la un detox complet. „Am hotărât pentru mine însămi că e important ca eu să fiu bine, pentru că dacă eu nu sunt bine, nici ceilalți din jurul meu nu sunt bine. Așa că în aceste perioade mă izolez complet, inclusiv de griji și de propria mea minte”.

Giulia Anghelescu: „La 16 ani am slăbit 10 kilograme în trei săptămâni, dar m-am ales cu gastrită și vergeturi”

La 32 de ani, Giulia este mama unei fetițe de 5 ani și un băiețel de 2 ani. A urcat pe scenă cu 26 de ani în urmă, are un blog, un vlog și este una dintre prezențele tonice din showbbizul românesc.



Giulia a povestit despre perioadele în care a fost însărcinată și s-a îngrășat foarte mult, o experiență cu kilogramele în plus pe care a mai trăit-o și când avea 16 ani și a plecat într-un turneu. Atunci s-a îngrășat 10 kilograme în primul turneu în care a plecat cu formația Candy. „După ce s-a terminat turneul, mă rostogoleam. Am făcut cel mai prost lucru pe care puteam să-l fac. M-am înfometat. Atât am știut. Am slăbit cele 10 kilograme cam în trei săptămâni și jumătate, dar m-am ales cu gastrită și vergeturi. De atunci, nu am mai ținut dietă”.

Află din înregistrarea video de la începutul articolului (min. 24) – Atelierele de Idei Unica Live pe Facebook – ce a povestit Giulia despre kilogramele în plus de când a fost însărcinată.

Nadine Voindrouh: „Din teama de a nu mă pierde pe mine însămi, am dezvoltat în variantă românească ideea de dreamboard, un plan de viață în imagini”

Coach motivațional, Nadine Voindrouh a venit la Atelierele de Idei Unica pentru a vorbi despre cum poți să-ți îndeplinești visurile. Acesta este mesajul pe care-l transmite la cursurile și atelierele ei despre care poți afla mai multe de pe nadinevoindrouh.com.



Ea a încântat audiența cu un discurs motivațional, în care a subliniat că nimic nu este mai important decât să trăiești viața pe care o dorești, chiar dacă acest lucru presupune să iei decizii grele, radicale, la un moment dat în viață.

„Din teama de a nu mă pierde pe mine însămi, din teama de a nu-i crede pe alții mai mult decât mă cred pe mine însămi am dezvoltat în variantă românească ideea de dreamboard, un plan de viață în imagini.”



Ea a povestit că un joc pe care-l făcea în copilărie s-a transformat acum într-o idee pe care o transmite mai departe celor care participă la cursurile ei. „Când eram copil, cred că la nivel inconștient, mecanismele de apărare m-au determinat să decupez tot felul de imagini care voiam să se manifeste în viața de zi cu zi și pe care le lipeam într-un caiet studențesc. Au trecut anii, am ajuns în America și am văzut că ce decupam eu într-un caiet studențesc, americanii aveau și pe peretele lor. Și că se numește dreamboard sau vision board.”

Nadine, pe care o poți urmări în live-ul de la începutul articolului, de la min. 40 (Atelierele de Idei Unica- Live pe Facebook), a transmis mesajul că orice persoană poate realiza orice, dacă are încredere în ceea ce plănuiește să facă. „Indiferent cât de aberante sunt planurile noastre cu noi înșine, cât de ridicole pot părea altora, dacă noi nu avem încredere în ele, în niciun caz nu vom găsi încredere și ajutor în afara noastră”.



La finalul evenimentului, cei prezenți au participat la o tombolă cu premii, la care au fost câștigate trei cântare electronice de la Tefal. Invitații au socializat cu speakerii și au aflat răspunsuri la întrebări, la o cafea Nescafe Dolce Gusto, apoi au plecat de la ParkLake, relaxați și dornici să schimbe ceva în viețile lor, după cum ne-au spus.

Foto: Vlad Chirea