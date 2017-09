Delia, apreciată pe Instagram de una dintre cele mai celebre stiliste din lume

Delia este o artistă cu un stil vestimentar eclectic, iar ținutele ei fac furori în rândul fanilor și al criticilor de modă. De curând, una dintre ținutele Deliei a primit pe Instagram aprecierea celebrei stiliste Patricia Field…

Renumită deja în România pentru cele mai cool și inedite combinații vestimentare, Delia deține în garderoba sa și ținute ale unei stiliste vizionare celebre în lume. Astfel, americanca Patricia Field este faimoasă pentru crearea costumelor din filmul și serialul „Sex and The City“, dar și pentru cele din producțiile cinematografice „The Devil wears Prada“ („Diavolul se îmbracă de la Prada“) și „Confessions of a Shopaholic“ („Mă dau în vânt după cumpărături“), fiind deținătoarea unui premiu Primetime Emmy pentru cele mai bune costume dintr-un serial (n.r.: „Sex and The City“ – „Totul despre sex“).

De curând, Delia a ales să poarte câteva dintre hainele semnate chiar de designer, și anume două ținute foarte colorate, cu una dintre ele afisandu-se pe scena unui concert la Mamaia. Surpriza a venit atunci când Patricia Field a apreciat fotografiile Deliei de pe contul personal de Instagram, distribuind la rândul ei fotografia în care aceasta îi purta rochia. Wow!

Foto: Facebook.com/OfficialDelia. Instagram.com/Delia.