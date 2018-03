Delia Antal și-a botezat copilul. Tatăl nu a fost prezent la eveniment

Delia Antal a născut un băiețel în primăvara anului trecut, însă botezul a avut loc abia acum, în luna martie. Nașii micuțului Aiden, care s-a născut în SUA, sunt Cristina Spătar și Răzvan Dincă, un cunoscut om de afaceri.

Botezul a avut loc la o biserică din Dragomirești Vale, iar petrecerea s-a ținut într-un restaurant din aceeași localitate.

“Am fost extrem de emotionată în biserică, mi-au dat lacrimile. Aiden este foarte liniștit de obicei, dar în biserică a plâns foarte mult. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și m-au ajutat să organizez în câteva zile ceremonia de botez. În mod special, le mulțumesc nașilor lui Aiden, Cristinei Spătar și lui Răzvan Dincă, niște oameni extraordinari”, a declarat Delia Antal.

”De Cristina Spătar mă leagă o prietenie de mai bine de 15 ani, de atunci îmi spunea că dacă fac un copil ea vrea să fie nașa, am fost mereu prietene, nu ne-am certat niciodată și indiferent unde am locuit, am ținut mereu legătura. Nașul Răzvan este foarte implicat și tot timpul mă sună ca să-l vadă pe Aiden”, a mai spus ea.

Din păcate, micuțul Aiden nu l-a avut aproape și pe tatăl lui. Delia Antal nu are o legătură cu bărbatul și a decis să-și crească singură copilul.

“Eu țin foarte mult la conexiunile sentimentale, la vibe-urile între oameni, nu am simțit deloc o conecție între Aiden și tatăl lui, motiv pentru care nu l-am invitat nici la botez. Mi-am dorit foarte tare să-l botez pe Aiden, așa că nu m-am stresat să-l invit pe tatăl lui, având în vedere că eu mi-am asumat de la bun început, din primele săptămâni de sarcină faptul că sunt o mamă singură și o să-l cresc frumos pe copilul meu. Am vrut să trăiesc liniștită, relaxată, fără probleme și fără stres, de aceea am și luat decizia de a pleca în America, sa fiu departe de tot, și de România și de Anglia, să las în urmă tot, să-i fie bine copilului”, a spus Delia Antal.