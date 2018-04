Declarația fiicei lui Andrei Gheorghe despre tatăl său: “Când am reuşit să îl privesc în ochi, am ştiut că nimeni nu mă va mai putea intimida”

Moartea lui Andrei Gheorghe la doar 56 de ani a întristat toate generațiile și nu poate fi uitată prea ușor. Omul de radio și televiziune era recunoscut și apreciat grație curajului său de a spune lucrurilor pe nume, a sarcasmului cu care își bara adversarul într-un dialog, a înverșunării cu care lupta pentru dreptate și respectarea legilor, iar lista poate continua.

Fiica adoptivă a lui Andrei Gheorghe, Katarina, a vorbit despre moartea tatălui său și a dezvăluit cîteva detalii emoționante despre cel care a crescut-o încă de mică: “El m-a crescut de la vârsta de 8 ani. Noi ne înţelegeam foarte bine. Eu îl copiam un pic la comportament. Şi într-o zi mi-a spus: ,,Katarina, tu nu ai tupeul şi bagajul meu ca să poţi să îmi duci mie atitudinea. ”El era foarte dulce şi un om foarte cumsecade. Mi-a făcut copilăria un lucru magic. Îmi amintesc că mă trezea la 3 dimineaţa cu fraţii mei şi mergeam să dăm drifturi în parcări la mall. Au fost câteva momente în care când s-a supărat pe mine, eu mai aveam puţin şi fugeam din casă. Doar felul în care se uita la tine, te speria. Când am reuşit să îl privesc în ochi, am ştiut că atunci nu mă va mai intimida nimeni.“ – a declarat Katarina pentru Spynews.

Întrebată cum a primit vestea morții lui Andrei Gheorghe, Katarina a declarat că a trăit un adevărat șoc: “Eram într-o tabără de muzică. Am fost foarte distrusă. Am căzut pe jos, a fost chiar foarte urât şi un şoc oribil. Nu am putut să accept faptul acela. După 3 zile am acceptat şi eu faptul că a murit.” – a mărturisit aceasta. Andrei Gheorghe a fost căsătorit de două ori. Cu prima soție, Maria, are o fată de 24 de ani, pe nume Anastasia, iar în urma celei de-a doua căsnicii, cu Petruța, Andrei Gheorghe a devenit tată adoptiv pentru trei copii: Maria (17 ani), Katarina (19 ani) și Maximilian (16 ani), pe care i-a iubit și i-a crescut ca și cum ar fi împărțit același sânge.

Katarina Dyer este pe jumătate româncă și pe jumătate americancă, a studiat muzica și este un artist în devenire care promite multe pe plan profesional, având deja câteva piese lansate care se bucură de un real succes.

Sursă foto: Facebook