Debut perfect la campioana Europei pentru Crina Pintea

Campionatul European de handbal feminin continua sa faca valuri, desi a trecut aproape o luna de la terminarea sa. Romania a terminat pe locul 4 aceasta competitie reusind sa obtina si calificarea la Campionatul Mondial care se va disputa la finalul acestui an in Japonia.

Cu un joc complet pe semicerc, atat in faza ofensiva, cat si in cea defensiva, Crina Pintea, pivotul echipei noastre, a reusit sa atraga toate privirile, fiind desemnata cea mai buna handbalista a competitiei pe postul sau. Eficienta sa a atras si atentia reprezentantilor campioanei Europei, Audi Eto Gyor, care au convins-o sa semneze un contract.

Ajunsa la 28 de ani, sportiva noastra a reusit sa se impuna in elita handbalului feminin, dupa o cariera plina de obstacole. Crina s-a nascut in Podu Turcului, Bacau, si a inceput handbalul la 16 ani, la Oltchim Rm. Valcea. Dupa desfiintarea grupelor de copii si juniori de la Oltchim, a continuat la centrul de excelenta din acelasi oras. La seniori a jucat pentru HC Zalau, Thuringen si Paris 92.

Transferul la Gyor reprezinta varful de cariera al handbalistei de 1,86 metri si 78 de kilograme. Vazuta de multi prea greoaie pentru a performa, Crina a aratat ca are stiinta, mobilitatea si eficienta necesara pentru a juca la cel mai inalt nivel. Cei de la Gyor au toate motivele sa-si frece mainile de bucurie. Crina Pintea a debutat pentru echipa maghiara in derbiul cu FTC Budapesta. Campioanele Europei au castigat cu 39-33, 8 dintre golurile invingatoarei fiind marcate de sportiva romana, din tot atatea aruncari.

Cu noua formatie, Crina poate sa obtina multe trofee, in oferta de pariuri online a Unibet, unul dintre principalii sponsori ai handbalului european, Gyor avand cele mai bune cote pentru a castiga toate competitiile in care este angrenata. Gyor este neinvinsa, atat in campionatul maghiar, cat si in Liga Campionilor. Urmatorul meci in Liga Campionilor va fi cu campioana Romaniei, CSM Bucuresti, pe 26 ianuarie. Crina va intalni atunci cateva dintre colegele de la echipa nationala.

,,Mai e mult pana pe 26 ianuarie. Pana atunci mai avem doua meciuri în campionat. Astept cu nerabdare sa joc si in Liga Campionilor. Asa a fost sa fie, intalnesc CSM, dar pentru mine va fi un meci ca oricare altul. Incerc sa fac lucruri bune pentru echipa mea si visez sa castig Liga Campionilor”, a declarat Crina Pintea pentru gsp.ro.