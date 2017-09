De ce s-a despărțit Antonia de primul ei soț, Vincenzo

Unul dintre cele mai mediatizate divorțuri din România este cel dintre frumoasa cântăreață Antonia și Vincenzo Castellano.

Pentru prima oară, Vincenzo a decis să vorbească despre motivul ce a dus la ruperea relației de Antonia, femeia cu care s-a iubit timp de șase ani și cu care o fetiță, Maya.

Vincenzo a povestit unui ziar monden cum a cunoscut-o pe Antonia și cum a fost cucerit de frumusețea ei.

“Nu a fost dragoste la prima vedere, însă am fost cucerit de frumuseţea ei. Pe atunci nu era cântăreaţă, îşi dorea să ajungă. Îmi arăta diverse înregistrări cu ea, care erau la stadiu de amator.” – a declarat Vincenzo.

Deși presa a insinuat că Alex Velea ar fi fost cel care ar fi dus la ruperea relației dintre Antonia și Vincenzo, acesta din urmă dorește să clarifice că nu este cazul.

“Când ea a început să se vadă cu Velea, noi nu mai eram împreună de vreo 4-5 luni. Distanţa a făcut ca relaţia noastră să se răcească. Ea nu m-a înşelat, eu n-am înşelat-o. Ba chiar, m-a sunat şi m-a anunţat că are o relaţie cu băiatul ăla. Velea nu are nici o vină. Iar cine a zis că Antonia i-a spart casa, se pripeşte. Poate nici relaţia lui cu fosta soţie nu mai funcţiona. ”

Despre o posibilă împăcare cu Antonia, Vincenzo a fost destul de tranșant “Nu! Aşa ceva este exclus. Am iubit-o, şi acum mai ţin la ea, dar nu. Este adevărat că Antonia este o femeie perfectă. Este foarte frumoasă şi, în plus, este mama copilului meu şi aşa va rămâne pentru totdeauna. Sunt mândru de ea că a reuşit să-şi facă o familie, că mai are doi copii, că are o relaţie serioasă şi că nu a înşirat bărbaţii. Atunci, m-ar fi făcut de ruşine. Să ştii că Antonia are un suflet foarte bun şi a suferit în viaţă. Nu a avut o copilărie fericită.”

