Dana Săvuică și-a lansat cartea de debut în prezența tatălui său care i-a mărturisit că o iubește și că îi seamănă nespus!

Săptămâna trecută, Dana Săvuică și-a lansat la Bookfest cartea de debut: «Din călătoriile unei femei cu suflet de copil». Evenimentul a avut loc la standul Editurii Univers, vedeta avându-i alături pe prietenii săi apropiați, pe tatăl și pe sora sa, în prezența presei care a fost foarte interesată de noua ”haină” pe care a îmbrăcat-o Dana, aceea de scriitor.

Printre personalitățile prezente la eveniment s-au remarcat și ambasadorii țărilor Indonezia, Thailanda, Pakistan și Tunisia, invitați de tatăl Danei pentru a asista la debutul ei scriitoricesc, cât și pentru a le oferi cartea în care se regăsesc poveștile inspirate din cultura și tradițiile țărilor lor. Invitaţii speciali care s-au adresat publicului la evenimentul de lansare au fost scriitorul și jurnalistul Dan Silviu Boerescu și E.S Ambasador George Savuica, tătăl Danei.

Inspirată din viața pe care a trăit-o, Dana Săvuica a “evadat” prin scris, așternând pe hârtie gândurile și fanteziile ei din copilărie pâna în prezent. Astfel, timp de un an de zile, cartea cu emoții și frânturi din viața Danei Săvuică a fost scrisă la foc continuu. Ce a ieșit pare să fie cu mult pește așteptări. Chiar și Dan Boerescu a spus la evenimentul de lansare al cărții că Dana Savuica s-a întrecut pe sine, că poate mai mult și făcând o paralelă între prima ei carte și prima coperta Playboy, Boerescu a afirmat: “Am ales-o pe Dana pe prima coperta a revistei pentru că nu am dorit doar o fată frumoasă și atât. Ci o femeie elegantă și inteligentă”. Întrega declarație al lui Dan Boerescu o puteți urmări aici.

Nici tătăl Danei Săvuică nu s-a lăsat mai prejos cu declarațiile, afirmând cu emoție în glas că își iubește fiica și că îi seamănă întru totul, fiind foarte curajoasă. În plus, ne-a asigurat că fiica sa nu se oprește aici!

”Am avut emoții foarte mari la lansarea cărții mele întrucât am ajuns la o răscruce de drumuri, aventurându-mă într-un domeniu nou în care publicul telespectator se schimbă cu cel cititor. Am descoperit că îmi place să scriu și mi-am propus să îmi depășesc teama de a ieși la rampă, continuând această aventură a scrisului poate printr-un alt volum ”Din călătoriile unei femei cu suflet de copil”, pe care il voi scrie în viitor.

Așa cum a spus și invitatul meu la lansare, scriitorul Dan Silviu Boerescu, am multe de povestit și acest lucru îmi dă certitudinea că trebuie să continui. Această primă carte este un tribut adus tatălui meu pe care îl asemuiesc în carte cu un super erou. Am ales evenimente din viața mea care mi-au marcat existența și consider că această carte poate insufla cititorului dorința de autocunoaștere și speranța într-o cucerire de noi orizonturi. Este o carte scrisă cu suflet, răscolind amintirile unui copil dar cu rațiunea femeii care trăiește în prezent. Cartea este o autoficțiune, fiind îmbogățită și cu personaje și evenimente închipuite.”, ne-a declarat autoarea, Dana Săvuică.

Cartea ”Din călătoriile unei femei cu suflet de copil” este prezentă în librării și pe www.edituraunivers.ro.

