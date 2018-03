Dana Rogoz, despre momentul când a aflat că este însărcinată. ”Ne doream foarte mult ca testul să fie pozitiv…”

Dana Rogoz are un băiețel de patru ani, însă își amintește și acum, cu lux de amănunte, momentul când a făcut testul de sarcină și a aflat că va fi mămică pentru prima dată.

Într-o postare pe blogul ei, Dana a povestit momentul când a făcut testul de sarcină și a văzut o a doua liniuță, foarte slabă, semn că ar fi putut să fie însărcinată.

”Am facut testul in mijlocul zilei, chiar in prima zi de intarziere. Ne doream foarte mult ca el sa fie pozitiv, in acelasi timp ma straduiam sa imi controlez emotiile, ca in cazul in care nu apar cele doua liniute, sa nu sufar prea tare”, a scris Dana pe danarogoz.com.

”Am facut testul si dupa cateva secude a aparut prima linie rosie… cat pe ce sa incep sa plang. Doar una??? Apoi a inceput sa se vada fooooooarte fin o a doua linie rosie. O speranta se agatase de sufletul meu, dar nu voiam sa ii dau prea mare atentie. I-am aratat testul lui Radu fiind 98% sigura ca e negativ. A doua linie era atat de slaba, incat efectiv trebuia sa scoti o lupa si sa te duci cu testul langa fereastra ca sa o zaresti”, a mai spus Dana. Soțul ei a simțit speranța din glasul ei și a încercat să o calmeze.

Apoi vedeta și-a sunat ginecologul pentru o programare de rutină, iar acesta i-a spus că este însărcinată. ”Nu ii spusesem ca testul avea si o a doua linie foarte slab aparuta, dar totusi ceva ii spunea ei ca eu as putea fi gravida.”

Apoi Dana l-a sunat pe fratele ei, care este medic, iar acesta a fost primul care a felicitat-o pentru sarcină. “Ia mergi tu cu telefonul la ureche pana la primul calculator si cauta pe google “very faint second line on pregnancy test” sa vezi ca indiferent cat e de slaba a doua linie, tot pozitiv e testul. ” – “Hai pa!”. Am inchis si am inceput sa cotrobai in gunoi dupa testul meu de sarcina. Urlam catre Radu deja: “Aualeu!!!! Cica s-ar putea sa fie pozitiv! Asa mi-a zis Andrei!”. Cand ne-am uitat din nou la test, parca si linia aia ni se parea mai vizibila. Am mai cumparat un test – acelasi rezultat. Si inca unul. A doua zi, linia a doua era clara. Fericire maxima!”, a mai spus Dana.