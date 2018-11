Dana Nălbaru, despre succes: „A existat un moment în care nu mai știam cine sunt”

Dana, ce înseamnă să fii puternic?

Dana Nălbaru: Părerea mea e că a fi puternic înseamnă a nu renunţa la a crede în tine, în puterea de a te raporta la tine însuţi şi la propriile nevoi, înseamnă a nu-ţi conduce viaţa după părerile celorlalţi şi a întelege că, atunci când ţi-e greu, e nevoie să te aşezi pentru o vreme fără să te simţi vinovat că faci asta, pentru ca apoi să te poţi ridica şi să mergi mai departe. Cred că un om puternic îşi înţelege slăbiciunile şi şi le acceptă, rămâne în centrul lui şi caută răspunsuri şi nu vinovaţi.

Cum vedeai la 25 de ani succesul și cum îl definești acum?

Dana Nălbaru: Deja la 25 înţelegeam diferenţa dintre succesul la public şi succesul care porneşte din mulţumirea faţă de tine însuţi. Dar mi-au luat mulţi ani după aceea să şi integrez aceste concepte atât de diferite. Succesul adevărat înseamnă azi acel moment în care mă pot aşeza cu capul pe pernă liniştită că am făcut lucruri bune, de valoare, pentru cei dragi şi nu numai, că reuşesc să las ceva bun în urma mea pe acest pământ şi că mi-am trăit viaţă cât am putut de frumos.

Povestește-ne puțin despre momentul în care ai realizat că „succesul nu depinde de validarea celorlalți”

Dana Nălbaru: A existat un moment în care m-am uitat în oglindă şi nu mai ştiam cine sunt, pentru că ceea ce eu doream în sufletul meu nu se potrivea cu ceea ce “piaţa” cerea de la mine şi uşor, uşor am înlăturat-o pe Dana cea adevărată. Am avut un moment de panică atunci, realizând că trebuie să mă adun, să mă redescopăr şi am făcut cât am ştiut şi mi-a stat în putinţă să îmi revin. A fost un proces foarte greu şi a durat câţiva ani, dar am învăţat să fiu sinceră cu mine şi să mă raportez corect la oameni, situaţii şi probleme, astfel încât să îmi construiesc o viaţă aşa cum îmi doream, de fapt.

Ai declarat că „În viață nu este important să știi ce vrei, ci important e să știi ce nu vrei”. Spune-ne 3 lucruri la care ai renunțat și care te-au făcut mai fericită!

Dana Nălbaru: Am renunţat la relaţiile toxice, la ambiţiile profesionale şi la a mă mai învinovăţi pentru lucruri sau situaţii pentru care nu eram vinovată.

Cum este Dana Nălbaru ca mamă a 3 copii?

Dana Nălbaru: Sunt o mamă veselă, mă joc mult cu copiii mei şi am multă răbdare cu ei.

Ai adoptat o fetiță. Ce sfat le dai celor care își doresc să înfieze un copil și nu au totuși curajul să o facă?

Dana Nălbaru: Cred că atunci când nu ai curaj să o faci înseamnă că nu eşti pregătit şi e mai bine să mai aştepţi, să îţi acorzi răgaz de gândire, să te interesezi, pentru că adopţia unui copil nu e o joacă, e ceva ce trebuie să îţi asumi, o schimbare radicală a vieţii aşa cum o ştiai până atunci şi e un proces pe care trebuie să îl duci până la capăt.

Îți mai dorești să adopți un copil?

Dana Nălbaru: Nu, mă opresc la 3…:)

Povestește-ne puțin despre proiectele tale profesionale. Ce surprize ne pregătești?

Dana Nălbaru: Lucrez la un proiect mai amplu muzical, pe care îl voi lansa anul viitor, la începutul primăverii. Zilele acestea voi pleca la Londra, unde lucrez cu un producător muzical pentru a înregistra primele două piese. Voi povesti mai multe la momentul potrivit. Sunt încântată că muzica şi-a făcut din nou loc în viaţa mea, însă nici acest lucru nu se va desfăşura aşa cum se întâmpla pe vremea succesului Hi-Q, ci mai în umbră, mai rezervat şi în măsura în care timpul îmi va permite.

Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la viață?

Dana Nălbaru: Că fericirea există!

Ce le transmiți celor care te urmăresc?

Dana Nălbaru: Le-aş spune că nu e nimeni, niciodată cu adevărat singur…

Sursă foto: Arhiva Unica, Cristina Nichituș Roncea