Cum să închei incendiar o partidă de sex oral

Dacă vrei să încerci cele mai obraznice încheieri ale unei partide de sex oral şi să te bucuri de zâmbetul satisfăcut al iubitului tău…



… încearcă trucurile de mai jos, pentru o partidă de sex oral încheiată cel puţin la fel de intens pe cât a fost începută!

Înăuntru…

Nu e de mirare dacă iubitul tău face parte din cei 70% bărbaţi care vor să încheie sexul oral în gura partenerei. Şi de ce ar părăsi tocmai în momentul glorios locul primitor în care a stat tot timpul partidei? Procentul de 70% bărbaţi sunt siguri că înghiţirea spermei e ceva absolut normal, o încheiere firească a partidei de sex oral. Deci, dacă şi ţie îţi place, go for it!

Dacă nu vrei să înghiţi sperma, dar nici să-i ştirbeşti plăcerea de a-ţi atinge buzele la final, încearcă următorul truc: când ejaculează, ţine capătul penisului pe buze şi scuipă sperma sau impinge-o în afară cu limba. În funcţie de poziţia pentru sex oral pe care ai ales-o, sperma fie se va prelinge pe penis, fie va cadea pe tine.

Şi, există o variantă “de mijloc”: înainte, în timpul şi după ejaculare, indiferent dacă înghiţi sau nu sperma, scoate penisul din gură, adu-l înapoi şi repetă mişcările cu buzele ca şi cum ai rosti litera U, ca şi cum l-ai prinde strâns apoi i-ai da drumul.

… sau în afară!

Un truc demn de filme porno şi de o femeie care ştie ce vrea de la viaţa ei sexuală este să încerci o plăcere 2în1: pentru tine – masajul sânilor finalizat poate chiar cu un orgasm al sânilor, pentru el – masajul penisului între sânii tăi şi orgasm.

Alţi bărbaţi chiar preferă să nu ejaculeze în gura partenerei şi scot penisul exact înainte de orgasm. Dar, ce trebuie tu să faci este să foloseşti ambele mâini (o mână pe testicule şi cealaltă pe penis) ca să-i intensifici climaxul.

Şi evident, varianta cel mai des folosită când ejacularea are loc în afară şi de asemenea, o variantă tot de film porno: să-l îndemni să ejaculeze pe tine. Zonele preferate? Sânii, abdomenul, muntele Venus, spatele şi fesele.

Şi după?

După, ar fi bine să nu-i mai atingi glandul pentru că e foarte sensibil la atingeri post orgasm. Şi, chiar şi mai bine ar fi să nu te dai la o parte imediat de parcă ţi-ai făcut treaba cu conştiinciozitate şi acum îţi vezi de altceva. Mai direct spus: ori îţi place ce faci şi faci cum trebuie, ori nu mai faci. Sincere să fim, la fel gândim şi noi când vine vorba de prestaţia lor, nu?

Ce spun bărbaţii?

“Pentru mine contează mai mult cum mă face să ajung la orgasm în timpul sexului oral, decât cum finalizează şi ce face cu sperma după. Ne descurcăm noi cumva.” Andrei, 27

“Mă intrigă în sensul plăcut al cuvântului când îmi face sex oral în baie şi după ce terminăm dă drumul la apă caldă ca să şteargă orice urmă a episodului cu pricina. Mi se pare unul din cele mai sexy şi grijulii gesturi ale ei în timpul sexului.” Mihai, 31

“Când ejaculez, vreau doar să nu se oprească, să nu mă facă să simt ca şi cum ar spune “gata, am terminat, eşti mulţumit, pot să mă ridic?” Vreau să se joace cu vârful limbii până în ultima secundă.” Alin, 26

Tu ce părere ai? Este sexul oral un truc excelent pentru o viaţă sexuală reuşită sau se poate şi fără?

