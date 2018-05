Cum să ceri o mărire de salariu

Să ceri o mărire de salariu nu e mare lucru, dar cum să o și obții?Trucurile pe care ți le prezentăm sunt testate în teren de trei persoane reale, deci te asigurăm că urmează un articol cu lectură obligatorie pentru cei dornici să fie mai bine recompensați la birou.

De ani întregi, când vine vorba să propunem articole pe subiecte de carieră în ședințele de sumar ale revistei Unica, noi, redactorii, ne codim să propunem teme legate de negocierea salariului, fie ea la angajare sau pe parcurs. Greu de spus ce anume ne face să avem rețineri în privința acestui subiect. Poate chiar faptul că noi însene suntem, la urma urmei, niște angajate și nu știm cum să abordăm problema prea bine nici la modul personal, darmite să mai dăm și sfaturi cititorilor noștri?

Iată că, după mult timp, am luat taurul de coarne și am tratat subiectul la fel ca pe oricare altul – am mers și am discutat cu specialiști în domeniu (respectiv cu un director de resurse umane), precum și cu cei doi actori implicați într-un asemenea proces de negociere – proprietara unui business mic, care este și manager al propriei afaceri, și o angajată dintr-o companie de dimensiuni medii, care a cerut (și a obținut o mărire de salariu). Să vedem ce sfaturi valoaroase ne pot oferi și ce trucuri să reținem din experiența lor.

„Este important să ne cunoaștem valoarea și să luptăm pentru recunoașterea ei.“

(Mădălina Turcu, director resurse umane, București)

Nu există o formulă-standard care asigură succesul în negociere, și asta nu doar în întâl­nirile care au ca scop mărirea de salariu sau obținerea unui bonus. În general, realizarea acestei dorințe depinde de foarte mulți factori – începând de la tipul companiei în care îți desfășori activitatea și terminând cu factorul decizional. În toate situațiile trebuie să ai în vedere politica de resurse umane și cea a companiei în care lucrezi. Trebuie să cunoști și să respecți bine pașii care trebuie urmați, fiindcă orice abatere sau nerespectare a acestora duce uneori la un eșec total și poate avea repercusiuni pe termen lung.

Negocierea salariului: o faci cu șeful sau cu HR-ul?

În lipsa unui sindicat sau a unui contract colectiv de muncă la nivel de unitate, mărirea de salariu dorită poate fi solicitată așa cum este prevăzut în regulamentele și normele interne ale companiei angajatoare. Uneori este indicat să abordezi șeful direct, dacă mediul este permisiv și momentul potrivit.

Când nu există buget

Abilitatea de a motiva angajatul și metodele utilizate sunt atuurile fiecărui manager; im­portant este să descoperi și să utilizezi in­formația necesară realizarii oferirii moti­vației adecvate fiecărei persoane în parte. Din fericire, oamenii sunt diferiți, iar empatia este o abilitate de care trebuie ca HR-ul să beneficieze în cel mai bun mod, în cazul acesta. Cunoașterea nevoilor și a aspirațiilor angajaților ne poate ajuta în determinarea unor eventuale soluții low-cost.

Ai nevoie de o plată corectă

Remunerarea sau compensarea muncii cu un salariu nu trebuie să fie relativă; contrac­tul individual de muncă este un act bilateral și ambele părți au drepturi și obligații. Ne­respectarea acestora are repercusiuni pe care ambele părți trebuie să și le asume și să răspundă corespunzător acțiunilor sale, cu responsabilitate. În cadrul privat sunt condiții de lucru și de compensare a muncii diferit negociate și fiecare trebuie să aleagă varianta cea mai convenabilă pentru el și să încerce să obțină de la angajator o plată corectă pentru munca depusă, indiferent de variațiile legislative care apar și cu care trebuie să ne confruntăm cu toții. Piața muncii se află într-o continuă mișcare, cerere și ofertă; important este să descoperim care este varianta potrivită pentru fiecare dintre noi.

„O problemă des întâlnită este teama de refuz din partea angajatorului.“

(Diana Moldoveanu, angajată într-o companie media, București)

Lucrez de 15 ani în media, timp în care am avut ocazia să evoluez spre diferite zone. Mereu am lucrat în companii mari, cu peste 50-100 de angajați. Pe postul pe care sunt am o vechime de cinci ani, timp în care atribuțiile au evoluat, odată cu proiectul și cu piața.

De-a lungul timpului am avut ocazia să cer de mai multe ori o mărire de salariu. De obicei, aceasta venea odată cu evoluția profesională, dar nu demult s-a întâmplat să cer o mărire pur și simplu pentru că am considerat că meritam. Nu m-am comparat niciodată cu colegii de pe posturi similare, nu mi se pare o strategie care ar da roade, pentru că nu poți argumenta cu așa ceva în fața șefului.

Mi-am fixat o sumă sub care nu aș fi mulțumită

Am discutat cu șeful direct, pentru că aceasta este procedura în companie. Am făcut o prezen­tare a muncii mele, am evidențiat câteva highlighturi din evoluția mea și am inițiat o discuție vizavi de salariu. Mi-am fixat ceva în minte, o sumă sub care nu aș fi fost mulțu­mită, însă nu am apucat să discut acest detaliu. În cazul acesta, propunerea lor a fost exact cât mă așteptam. Prin urmare, bănuiesc că m-am evaluat corect.

Înainte să ceri o mărire de salariu

Știam că am niște argumente solide și așteptări realiste și cred că asta a contat foarte mult. În general, nu merg să solicit ceva fără o bază. Autoevaluarea făcută a fost cea pe care o aplic și echipei mele. Am urmărit rezultatele în lunile de dinaintea discuției și apoi am mers mai departe. Cumva, am avut un plan. Activitatea mea este orientată către rezultat, prin urmare, atunci când acesta a fost satisfăcător, am știut că pot solicita o discuție pe tema salariului meu.

Sfaturi pentru cei care vor să ceară mai mulți bani

Să se autoevalueze. Și să ceară periodic feedback. Suntem în urmă la acest capitol, dar consider că este nevoie constantă de feedback pentru ca un angajat să evolueze. Feedbackul constructiv îți poate oferi încredere, te poate corecta când începi să o iei pe o pantă greșită. De asemenea, cred că o problemă des întâlnită este teama de refuz. Dacă ai încredere în tine, în abilitățile tale, consideri că evoluezi profesional, atunci nu ar trebui să aștepți prea mult. Această așteptare dăunează activității profesionale. Te simți frustrat, consideri că muncești prea mult sau prea bine pentru banii pe care îi primești? Atunci cere ce consideri că ți se cuvine.

„Dacă nu ai grijă de angajații tăi valoroși, cu siguranță va avea grijă altcineva.“

(Nicoleta Hrițcu, proprietara afacerii „Cuptorul moldovencei“, Iași)

Fiind firmă mică, nu avem un buget foarte mare, dar rândul cu cheltuielile salariale ocupă un loc important în tabel. Creșterile salariale se fac mai rar, pentru fidelizarea angajaților. În mod curent, veniturile angajaților noștri se fac în funcție de performanță și vânzări prin bonusuri. Consider că este o metodă mai potrivită de remunerație, pentru a păstra vie motivația echipei și pentru a lua în calcul fluctuațiile sezoniere.

Măriri de salariu individualizate sau generale?

În ultimii doi ani am procedat în felul următor: la sfârșitul anului am făcut o analiză a performanțelor echipei și atunci s-a hotărât cine primește o mărire de salariu, între 10 și 20%. Mărirea s-a făcut pentru aproximativ toată echipa. Așa vom proceda și pe viitor. O dată pe an sau la doi ani, creștem salariile cu 5-20%, în funcție de experiență, vechime și piață. Dacă oferta de personal calificat va fi mai mare în piață, atunci creșterile vor fi mai mici și mai rare. Dar dacă deficitul de personal este mare, creșterile trebuie să fie constante.

Dar creștem salariile și individual. Dacă angajatul aduce o contribuție considerabi­lă fir­mei, este normal să crești salariul, pentru a-l ține. Dacă nu ai grijă de angajații tăi valoroși, cu siguranță va avea grijă altcineva.

Cum sunt evaluați angajații

În producție poți vedea cu ușurință contribuția fiecărui angajat. Remunerarea acestora se face direct proporțional cu această contribuție. Pe lângă această variabilă – cea mai importantă – mai sunt și altele: vechime, loialitate, rezistență la stres și deschiderea către programul prelungit, flexibilitate și corectitudine.

Cam acestea sunt „KPI“-iurile în producția artizanală. Și, dacă fac o evaluare, în foarte scurt timp pot să justific decizia de a nu oferi creșterea. Și s-a întâmplat să refuz creșteri. S-a întâmplat să și demisioneze persoana în cauză.

Salariul e un subiect sensibil

Salariile sunt uneori un subiect sensibil între patron și angajați. Dar, dacă există o comunicare bună, o evaluare transparentă și un sistem de bonusuri motivant, atunci frustrările sunt mai mici, iar plata salariilor nu mai este o corvoadă pentru antreprenor, ci o plăcere. Până la urmă, angajații unei firme sunt cel mai prețios bun al firmei și trebuie să avem grijă de el.

