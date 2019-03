Cum să ai mereu o piele frumoasă și strălucitoare: 4 trucuri care funcționează

Hidratarea este esențială, însă nu suficientă pentru a obține catifelarea și strălucirea atât de atrăgătoare. Iată de ce trucuri te poți folosi pentru a avea pielea de pe corp mereu fină, hidratată și sănătoasă:

1. Încearcă metodele moderne de epilare

Dacă în urma smulgerii firelor de păr cu aparatul electric sau cu ceară te confrunți cu creșterea subcutanată a acestora și cu iritațiile locale, poate că ar trebui să iei în considerare înlocuirea metodei de epilat. Nici epilarea cu lama de ras nu este întotdeauna cea mai plăcută, iar rezultatul este unul de scurtă durată.

Tot mai multe femei apelează la metodele moderne de epilare definitivă. În saloanele de înfrumusețare, un astfel de tratament poate dura de la câteva luni până la un an, fiind ulterior urmat de ședințe de întreținere. Costurile sunt însă prohibitive atunci când vrei să scapi de părul nedorit din mai multe zone ale corpului, așa că te-ai putea interesa de modelele de epilatoare IPL de uz casnic, ale căror rezultate sunt de lungă durată, fără ca investiția să fie una foarte mare.

2. Exfoliază și hidratează pielea în mod regulat

Celulele moarte de la suprafața pielii îi pot conferi un aspect rugos și o textură neplăcută. Pe lângă asta, senzația de uscăciune poate fi destul de inconfortabilă și uneori duce la apariția vergeturilor, mai ales dacă masa ta corporală nu este una constantă.

Pentru a îndepărta aceste celule, este important să exfoliezi pielea în mod regulat cu produse special concepute pentru asta. Există body scruburi pe care le poți folosi zilnic sau săptămânal. Alege-le pe cele care se potrivesc mai bine stilului tău de viață. Totuși, evită să le folosești imediat după epilare, deoarece pielea ta poate fi mai sensibilă în aceste perioade și se poate irita.

Pe lângă exfoliere, pielea are nevoie și de hidratare constantă. Asigură-te că bei suficientă apă și consumă lichide inclusiv sub forma sucurilor naturale, a ceaiurilor sau a supelor. Hidratează-te și din exterior, cu ajutorul cremelor și al loțiunilor de corp, după fiecare duș. Săpunurile și gelurile de duș pot avea efectul de a usca pielea, așa că este important să îi oferi un plus de hidratare.

3. Acordă atenție alimentației

Pielea este foarte sensibilă la ceea ce mănânci. O alimentație săracă în nutrienți, vitamine și minerale poate contribui la deteriorarea aspectului corpului și al tenului. De aceea, trebuie să te asiguri că ceea ce consumi este cât mai sănătos, mai natural și mai hrănitor.

Consumă alimente bogate în antioxidanți, cum sunt fructele roșii, care vor împiedica îmbătrânirea prematură a pielii și îi vor menține fermitatea. De asemenea, epiderma are nevoie și de colagen, așa că nu evita consumul de pește sau alte alimente care conțin acest compus sau stimulează generarea sa în corp.

4. Fii activă fizic

Aspectul pielii poate varia și în funcție de forma ta fizică. Sedentarismul și mâncarea de tip fast food sau consumul excesiv de dulciuri sau alcool pot determina apariția aspectului de coajă de portocală al pielii. Pe lângă asta, starea musculaturii poate pune în valoare sau, dimpotrivă, dezavantaja felul în care arată pielea ta.

Mersul pe jos, plimbările cu bicicleta sau urcatul pe munte sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le poți face aproape fără să simți că depui eforturi prea mari pentru a arăta bine. Dacă îți dorești însă rezultate mai vizibile, poți lua în considerare practicarea regulată a unui sport și un abonament la sala de fitness, yoga, pilates sau la bazinul de înot. Activitatea fizică nu doar că îți va face pielea mai frumoasă, dar va contribui și la îmbunătățirea stării tale de sănătate.

Tu ce faci pentru a-ți menține pielea frumoasă și sănătoasă?

(P) Articol realizat in colaborare cu Evomag.

Sursă foto: Shutterstock