Cum a reușit un câine să evite o tragedie în familia sa

Câinele are șase ani, iar vigilența lui a împiedicat un incendiu să distrugă casa în care locuiește și a salvat întreaga familie din calea flăcărilor. Stăpânul lui a povestit cum s-au întâmplat lucrurile și l-a declarat cu mândrie un adevărat erou pe Hank, potrivit știrileprotv.

Acesta a spus că într-o seară, în timp ce stătea pe canapea și se uita la televizor, a auzit câinele cum lătra foarte tare. Pentru că soția și copiii lui dormeau, i-a fost teamă că îi va trezi, motiv pentru care s-a ridicat să vadă ce se întâmplă. A fost șocat să vadă cum grădina casei era cuprinsă de flăcări.

„Nu mi-a venit să cred. Flăcările cuprinseseră toate obiectele din curtea casei”, a povestit bărbatul din Statele Unite ale Americii.

Pentru că focul se extindea cu repeziciune, acesta și-a scos familia din casă pentru a o proteja. Din fericire, pompierii au ajuns la timp să stingă incendiul.

„Flăcările au ajuns până în spatele casei, chiar în momentul în care au ajuns și pompierii. Însă aceștia au reușit să stingă incendiul la timp. Toți suntem teferi și încă avem unde să locuim”, a spus bărbatul, convins de faptul că dacă nu ar fi fost câinele, s-ar fi putut întâmpla ceva mult mai rău.

This is him today, 6 years after eating some shoes, 15 hours after saving our house and family. He can have all the shoes and steak he wants, and I will never get mad at him for barking, ever again. 15/10, the very best boy. pic.twitter.com/GsJYQKd9FA

— Ulysses S. Cocksman (@USCocksman) March 23, 2019