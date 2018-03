Cum îți influențează zodia Mercur retrograd în Berbec din data de 23 martie 2018

Planeta Mercur, considerată planeta comunicării, își începe, în data de 23 martie 2018, mersul retrograd prin semnul Berbecului, iar aspectul va dura până pe data de 15 aprilie 2018. Retrogradarea este privită astrologic ca un mers înapoi al planetei, iar din punct de vedere astronomic înseamnă că planeta Mercur se află cel mai aproape de Pământ.

Mercur retrograd reprezintă o provocare, o atenționare asupra aspectelor și situațiilor peste care am trecut cu superficialitate în perioada de mers direct a planetei. De asemenea, Mercur retrograd aduce probleme de comunicare, blocaje în exprimare și defecțiuni la aparatură și la tot ce ține de mijloc de transport, inclusiv amânări de călătorii. Mercur retrograd în zodia Berbec, zodie războinică și caracterizată de agilitate, va avea o influență care se traduce prin încetinirea proceselor, a situațiilor, inclusiv a gândirii și a exprimării, iar fiecare zodie va fi afectată în mod diferit în funcție de sectorul astrologic, de casa, pe care va intra acest aspect. Cel mai mare impact îl va produce asupra nativilor Berbec, Balanță, Rac și Capricorn. În mare, tot ceea ce am trecut cu vederea, toate acele detalii pe care nu le-am observat sau nu am vrut să le observăm până acum, vor fi scoase în evidență în vederea rezolvării lor. Iată cum influențează zodia Mercur retrograd în Berbec din data de 23 martie 2018!

Berbec

Retrogradarea planetei Mercur chiar în zodia Berbecului va aduce acestor nativi o perioadă în care vor fi nevoiți să-și reevalueze situația sentimentală sau relația de cuplu, acolo unde aceasta există, dar și statutul relațiilor profesionale. De asemenea, acești nativi vor fi extrem de preocupați de partea financiară pe care vor fi nevoiți să o pună într-o lumină mai bună.

Taur

Mercur retrograd în Berbec le aduce nativilor Taur o reorganizare a sarcinilor de muncă și o mai mare atenție asupra îndeplinirii responsabilităților, dar și asupra sănătății, în special legate de zona capului și gâtului. Problemele de sănătate ignorate până acum vor fi scoase în evidență pentru a fi tratate.

Gemeni

Mercur, guvernatorul zodiei Gemeni, prin mișcarea sa retrogradă îi favorizează pe acești nativi să spună tot ce au de spus celor din jur, în special nemulțumirile și frustrările legate de relația pe care o au. Totodată, aspectul va favoriza rezolvarea și încheierea unor demersuri pe parte personală pe care le-au amânat până acum.

Rac

Mercur retrograd în Berbec le aduce nativilor Rac o perioadă de reevaluare în plan profesional și o mai mare atenție și responsabilitate la locul de muncă. Se cere ca toată energia să se îndrepte către carieră și să nu ignore nimic ce ține de segmentul acesta.

Citește și – Ce cadou să-i iei în funcție de zodie