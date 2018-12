Cum îi învățăm pe copii generozitatea

Pentru început, să înțelegem ce înseamnă generozitatea în ochii copiilor sau, mai bine zis, ce ar trebui să însemne. A fi generos pentru un copil ar trebui să se circumscrie ideii de a da de tot și a da cu împrumut. Este bine să facem această distincție, pentru că această trăsătură, dacă vrem s-o aibă și la maturitate, trebuie cultivată la copil încă din fragedă pruncie. De multe ori, am văzut că unui copil îi este greu să înțeleagă de ce trebuie să dea un obiect pe care îl are în mână, de cele mai multe ori acel obiect fiind un lucru colorat, care face poate și zgomote, adică o jucărie. Și aici intervine explicația cum că a da înseamnă a da de tot sau cu împrumut.

Fii un model pentru copilul tau!

Un lucru este clar: dacă vrei ca cel mic să fie darnic, trebuie să te vadă pe tine că ești darnic, pe tine mamă, tată, bunic, bunică, bonă etc. Copiii învață prin modelare, ei fac lucrurile pe care le faci și tu ca adult, sunt ca niște roboței mici care au nevoie de un „program“ pentru a funcționa. Fii tu acel „program“! De exemplu la masă, când sunteți cu toții, poți să ceri voie partenerului să iei din farfuria sa, el să te lase și să spui apoi mulțumesc. Si așa la multe, multe mese. Este una dintre cele mai tangibile ocazii pe care le ai, mai ales că este și util să luați masa cu toții, este timp de calitate petrecut împreună.

A dărui mai înseamnă și a fi responsabil, respectuos. In acest caz, când ești cu copilul la cumpărături și aștepți la casă pentru a plăti, poți să lași în fața ta o persoană care are mai puține cumpărături decât tine, făcând acest gest vizibil și spunând, pentru a te auzi și cel mic: „Puteți trece în fața mea, aveți câteva cumpărături și nu are rost să stați atâta după noi, doar avem coșul plin!“ Mai putem face ceva în public, mai ales când suntem în transportul în comun, să dăm locul nostru unui om care are nevoie de el, fie mai în vârstă sau o femeie însărcinată, fie cineva care are mâna bandajată, găsim noi. Si să fim siguri că suntem văzuți de copil.

Generozitatea se poate învăța și când copi­lul ne cere o jucărie nouă. Cum? Simplu. Ii spunem că are foarte multe jucării acasă, și în multe cazuri cam așa este, și îl rugăm ca acolo, pe loc, în magazin, să se gândească ce jucărie de-a sa o va da unui copil care nu are așa ceva. După aceea, când ajungem acasă, îi aducem aminte să caute jucăria, să o ia, să o pună într-o pungă și, dacă avem posibilitatea să mergem chiar atunci cu el să dăruiască jucăria, dacă nu, să o pună la ușa de la intrare, ca atunci când va ieși data viitoare pe ușă să o ia chiar el.

Responsabilitate si generozitate

Apropo de jucării, din timp în timp putem să îi spunem celui mic să le strângă pe acelea cu care nu s-a mai jucat și să le doneze. De ce nu chiar unei case de copii sau unei familii nevoiașe? Se găsesc soluții. |n felul acesta împuști doi iepuri dintr-odată: copilul învață să își facă curățenie, adică învață responsabilitatea, și învață și generozitatea. Același lucru îl putem face și cu hainele! Ca părinți, este necesar să facem cât mai observabil comportamentul nostru de a da, numai așa vor ajunge cei mici să ne imite. Puteți să vă cereți unul altuia mici favoruri, ca apoi să vă adresați un mulțumesc. Este atât de simplu! După ce copilul a început să copieze comportamentul, și va face asta până la urmă, putem să îl încurajăm! Cum? La fel cum am făcut și cu partenerul, vom spune mulțumesc și, cel mai important, vom spune și ce vom simți când primim ceva sau când face un lucru care arată generozitate. Dacă ne ajută prin casă cu ceva, îi spunem cum anume ne-a ușurat munca, dacă ne dă telecomanda pentru că am cerut-o, dacă ne aduce un pahar de apă, dacă ne aduce ceva, îi spunem că ne simțeam obosiți/ne era sete/etc., înțelegeți ideea.

Important este să asocieze acțiunea de a da cu un sentiment de bine, acesta fiind de fapt beneficiul emoțional care îl va anima mai târziu să fie darnic. De ce credeți că sunt atâția oameni care se oferă voluntari și care spun mereu că ceea ce fac îi face să se simtă bine? Tocmai pentru că atunci când dăruim, când suntem generoși, simțim conectare. Conectarea nu este altceva la nivelul creierului decât ocitocina, hormon al atașamentului și al iubirii. De asemenea, la nivel comportamental, acest hormon determină reducerea temerilor și mărește încrederea în sine.

Mai pe scurt, a dărui, a fi generoși ne face să fim fericiți, ne destresează și totodată ne crește stima de sine! Avem destule motive să îi învățăm pe copii să fie generoși, în felul acesta le creștem stima, îi facem mai fericiți, și îi ajutăm și să se conecteze social cu cei din jur. Oamenii înconjurați de alți oameni sunt oameni mai sănătoși.

