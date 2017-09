Cum arăta Maria Băsescu în tinerețe, atunci când s-a căsătorit cu Traian Băsescu

Fosta prima doamnă a României a fost tot timpul o prezență discretă, care nu a dorit să iasă în evidență sau să apară în presă. Puțini au știut cu ce se ocupă sau cum a fost viața ei. Dar prin intermediul pozelor postate de fiicele ei pe rețetele sociale, am avut ocazia să aflăm cum arăta Maria Băsescu în tinerețe.

Unul din puținele interviuri acordate de Maria Băsescu, a fost în 1995, în emisiunea ”Ochiul soacrei”. Atunci, fosta primă doamnă a mărturisit că este casnică, dar nu a fost mereu așa. Când și-a cunoscut soțul, lucra în turism pe litoral, iar meseria îi plăcea foarte mult.

”Si imi placea foarte mult, pentru ca totdeauna mi-a placut societatea, oamenii. Sa fie multi oameni in jurul meu. Mai tarziu am ajuns inchisa intre patru pereti. Am stat foarte mult singura. E adevarat, la inceput am incercat sa dau fetita la cresa, dar nu se adapta. Era mereu bolnava si nu manca. Asa ca am ramas acasa. Singura. Sotul meu pleca mereu pe mare”, a declarat Maria Băsescu citată de Jurnalul.ro.

Ea a mai adăugat că era foarte tristă atunci când soțul ei era plecat pe mare. La un moment dat, în cursul interviului, și-a cerut scuze pentru felul în care vorbește. ”Chiar vreau sa-mi cer scuze pentru felul in care ma exprim. Probabil ca ma exprim greoi. Asta pentru ca foarte mult timp am vorbit numai cu cainele”, a spus Maria.

Întrebată care sunt regretele ei, soția lui Traian Băsescu a spus că regretă vremurile când mergea la serviciu, că îi lipsește agitația de pe atunci, și regret de asemenea faptul că nu a mai avut și al treilea copil.