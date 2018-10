Cum arată „James Bond“ la vârsta de 50 de ani

Actorul din „James Bond“, a fost surprins de paparazzi alături de fetiţa lui. Daniel purta o ținută casual – un tricou gri, blugi indigo și o șapcă sport.

Anii și-au lăsat amprenta peste actorul din „James Bond”

Din păcate pentru actorul din „James Bond“, anii şi-au lăsat amprenta peste aspectul lui fizic şi este aproape de nerecunoscut de către fani.

Daniel Wroughton Craig este un actor britanic. El a devenit cunoscut prin rolul jucat în filmul James Bond. Daniel Craig s-a născut la Liverpool și s-a mutat la Londra la 16 ani. Aici a studiat teatrul și a absolvit la începutul anilor ’90 prestigioasa Guildhall School of Music and Drama. A debutat în filmul The Power of One în 1992 ca Sergentul Botha. Craig a mai apărut în filme precum: Lara Croft, interpretându-l pe Tomb Raider alături de Angelina Jolie sau în Road to Perdition, alături de Tom Hanks. Acesta a mai jucat în filme celebre, precum: Sylvia, The Mother, Enduring Love, Munich, Casino Royale, I, Lucifer. În anul 2011 s-a căsătorit cu actrița Rachel Weisz.

Sursă foto: Northfoto.com