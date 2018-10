Cum arată Hilary Duff însărcinată cu cel de-al doilea copil

Hilary Duff mai are un băiețel pe nume Luma Comrie, provenit din mariajul cu fostul soț, Mike Comrie şi se pregăteşte să aducă pe lume şi o fetiţă. Dacă pentru Hilary va fi cel de-al doilea copil, pentru partenerul ei de viaţă, Matthew Coma este primul. Din câte putem observa, actrița arată foarte bine în rolul de „graviduță”, chiar dacă a luat câteva kilograme în plus.

Filmele în care a jucat Hilary Duff au avut un succes mondial

Hilary Duff este o actriță, cântăreață și moderatoare de emisiuni TV. S-a făcut cunoscută prin intermediul emisiunii televizate Lizzie McGuire de pe Disney Channel/ABC Kids. S-a implicat în industria cinematografică jucând în filme precum Western True Women ,Casper și Soul Collector. A debutat cu melodia Santa Claus Lane, selectată pentru coloana sonoră a filmului The Santa Clause 2 și inclusă în albumul cu același nume. Ea a jucat în Agent Cody Banks după care a plecat în Italia unde a descoperit că toată lumea o cunoștea datorită muzicii ei. Printre piesele ei celebre se numără: Stranger, Sparks, So Yesterday, Reach Out sau All About You. În total, Hilary a jucat în peste 20 de filme ceea ce o face o mare actriță, mai ales că multe dintre ele au avut succes mondial.

Videoclipul „Stranger” are peste 48 de milioane de vizualizări pe Youtube

