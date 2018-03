Cum arată Ioana, fiica cea mare a lui Robert Turcescu

Robert Turcescu se poate mândri cu calitatea de a fi tată de fete. Dacă fiica sa cea mică are doar 3 anișori, fiica cea mare este o adolescentă în toată regula și, în plus, extrem de atrăgătoare.

Robert Turcescu, care va împlini în curând 43 de ani, se află la a doua căsătorie, actuala sa soție fiind un tânăr designer vestimentar, pe nume Oana Nuțu, în vârstă de 29 de ani. Cei doi au o fetiță, botezată Vera Ilinca. Însă, din prima căsătorie, cu Corina Ilie, astăzi în vârstă de 47 de ani, Robert Turcescu mai are o fată, pe Ioana, care va deveni majoră anul viitor.

Ioana Turcescu este pasionată de muzică, modă și modelling și se implică activ în acțiuni de acest gen. Nu știm dacă îi va călca pe urme tatălui său și din perspectiva politică, dar putem afirma că este o tânără foarte sigură pe sine și stăpână pe viața sa. De asemenea, Ioana Turcescu are o relație foarte apropiată cu tatăl său, cei doi înțelegându-se de minune: “Eu sunt un bărbat care cunoaște femeia, dar sunt în același timp un bărbat crescut de femei. Am o relație specială cu mama mea, suntem mai mult prieteni decât mamă și fiu, am o soră mai mare cu 6 ani care a stat tot timpul cu mine. Așa că e foarte bine, în sensul că mi-e foarte ușor să știu ce gândește Ioana.” – declara Robert Turcescu pentru Revista Viva, în urmă cu mai mulți ani.

Ioana Turcescu declara pentru sursa citată că cei din jurul său, că sunt colegi de școală sau prieteni, știu cine este tatăl ei, dar: “Nu mă plac pentru că el e jurnalist, ci pentru ceea ce sunt eu.”

Despre Robert Turcescu ne amintim că a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Oana Sârbu ce s-a întins pe durata a aproximativ 10 ani, în 2013 flacăra dintre cei doi stingându-se definitiv și iremediabil. Un an mai târziu, jurnalistul își unea destinul cu Oana, Oana Nuțu, iar glumele pe seama coincidenței de nume l-au urmărit o bună perioadă.

Citește și – Cum arată prima soție și marea iubire a lui Andrei Gheorghe

Citește și – Cum arată băiatul lui Mihai Dedu. Prezentatorul TV se mândrește cu el

Sursă foto: Facebook, Libertatea