Cum arăta Dani Oțil în copilărie

Dani Oțil a postat pe pagina de Facebook o imagine care a strâns peste 6000 de aprecieri. Fanii l-au putut vedea pe cunoscutul prezentator TV în copilărie, alături de mama lui, lângă bradul de Crăciun.

Dani a povestit că mama lui va veni în vizită ”de lucru” la restaurantul pe care l-a deschis de curând, vizită pe care o așteaptă cu mari emoții.

”Ea e mama. M-a întrebat daca ne merge restaurantul. Apoi m-a întrebat daca e buna mâncarea. Opa. Când te întreabă un prieten sau un potențial client ai ce sa le spui… Dar cu mama e greu. Am deschis de juma de an, dar nu am avut curajul sa o chem. Acum, ca totul merge bine… Mi-am luat inima în dinți. Mama mea si mama lui Demi (prietenul si asociatul meu), vin in vizita “de lucru”. Săptămâna asta ne lasam pe mana lor. Prânzul le aparține 🙂. Am emoții”, a scris Dani Oțil pe pagina de Facebook.