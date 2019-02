Cum a ajuns un model milionar să locuiască pe străzi

Fostul model în vârstă de 57 de ani a ajuns o persoană fără adăpost de pe străzile din Barcelona, notează Daily Mail.

Nastasia Urbano, din Spania, a defilat alături de supermodele precum Linda Evangelista, a fost imaginea unui parfum al Yves Saint Lauren și a luat cina cu Jack Nicholson și Andy Warhol în anii 1980.

Însă, de atunci, ea a decăzut într-atât încât doarme pe străzi, în Barcelona.

La doar 20 de ani, frumoasa brunetă deja era pe coperta mai multor reviste și s-a mutat la New York pentru a lucra la agenția Ford Models.

A cunoscut un succes răsunător atât în Europa cât și în America și a avut o viață la care unii ar putea doar visa.

„Am fost în toate revistele, am fost iubită de toată lumea. Mi s-a dat un milion de dolari pe an pentru doar 20 de zile lucrate, timp de trei sau patru ani. Într-o zi luam cina cu Jack Nicholson, a doua cu Andy Warhol sau chiar cu Roman Polanski. Am fost la petreceri alături de Melanie Griffith și Don Johnson. Trebuia să particip la nunta Madonnei cu Sean Penn deoarece David Keith mă invitase și la acea vreme aveam o relație cu el, dar în acea zi ne-am trezit mahmuri și nu ne-am putut ridica din pat. Am avut totul, trăiam ca o regină”, a declarat Urbano.

Dar viața ei s-a schimbat complet după ce l-a cunoscut pe cel care i-a devenit soț și tatăl copiilor ei.

Ea susține că acesta le-a administrat stilul de viață și că, în cele din urmă, a lăsat-o fără nimic, doar cu hainele de pe ea.

„Singurul lucru bun din acea relație au fost copiii mei, în rest a fost îngrozitor. Plătea totul din banii mei. După doar două zile de când ne-am cunoscut a vrut să cumpere un BMW iar eu, ca o fraieră, am semnat un cec. Eram îndrăgostită”, a mai spus fostul model.

Nastasia, care suferă de depresie, spune că a fost evacuată din mai multe case pentru că nu a putut plăti chiria.

Acum doarme când pe canapelele prietenilor, când pe holurile băncilor, unde ușile rămân deschise pentru ca oamenii să poată folosi bancomatele.

„Vreau să trăiesc, nu doar să supraviețuiesc. Sunt sătulă de supraviețuire și să cer bani. Oamenii din jurul meu au plecat, toată lumea pleacă și nu mă surprinde. Vreau ca copiii mei să mă vadă bine. Vreau să mă recuperez ca persoană și să fiu bine, pentru ca ei să poată fi mândri de mine”, a precizat ea.



După ce au aflat care este situația ei actuală, un grup de foști colegi au decis să facă tot ce pot pentru a o ajuta să se pună din nou pe picioare.

„Am fost șocată. Nimeni nu se aștepta la asta. Eram la nivel de prințese, dar ea era la nivel de zeiță. Îmi amintesc că era o persoană introvertită, foarte frumoasă și foarte generoasă cu ceilalți. Strângem mai mulți oameni. Primul lucru pe care o să îl fac va fi să vorbesc cu ea, să sflu cum este și de ce are nevoie”, a declarat fosta sa colegă de breaslă, Ruth Schuler, pentru Daily Mail.

Un alt fost model, Hernando Herrera, a spus: „Încă are multe lucruri de oferit lumii modei. Ar putea face o grămadă de lucruri, nu doar să defileze, ci conferințe, discursuri de modă și alte activități. Sunt gata să o învăț și să vorbesc cu fotografi și agenții pentru ca ea să aibă din nou un loc de muncă”.

