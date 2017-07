Cum a reacționat Ashton Kutcher după ce a fost acuzat că a înșelat-o pe Mila Kunis

O publicație de peste Ocean a scris zilele trecute că Ashton Kutcher și-a înșelat soția cu o tânără brunetă, a cărei identitate este necunoscută. El a fost surprins de paparazzi urcând la bordul unui avion privat alături de o femeie, iar revista americană s-a grăbit să speculeze că actorul ar avea de fapt o aventură.

Însă Ashton Kutcher a lămurit situația printr-o persoană pe contul său personal de Twitter. Actorul în vârstă de 39 de ani a preceizat că „tânăra brunetă și misterioasă” este, de fapt, verișoara lui, nicidecum o amantă cu care a plecat în vacanță.

Actorul din „Doi bărbați și jumătate” a publicat pe rețeaua de socializare o fotografie cu respectivul material din revistă, alături de un mesaj ilar.

You should have heard how upset Mila was that I spent the day with our cousin. Sorry aunt Jodie these magazines lack integrity. pic.twitter.com/tvKdGoqRnx

— ashton kutcher (@aplusk) July 9, 2017