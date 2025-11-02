  MENIU  
Elena Cârstea, dezvăluiri despre căsnicia de aproape două decenii cu Glenn Muttart. Care e secretul relației lor. „Vă doresc și vouă la fel!"

Elena Cârstea, dezvăluiri despre căsnicia de aproape două decenii cu Glenn Muttart. Care e secretul relației lor. „Vă doresc și vouă la fel!”

Raluca Vițu
.

Elena Cârstea trăiește de aproape două decenii o poveste de iubire discretă, dar solidă, alături de soțul ei, Glenn Muttart. Stabilită în Statele Unite, artista a renunțat la muzică, și-a întemeiat o familie, a adoptat două fete și s-a dedicat unei vieți liniștite, departe de reflectoare.

Recent, ea a vorbit deschis despre mariajul lor de 19 ani, dezvăluind principiile care le-au consolidat relația și i-au ajutat să treacă împreună peste momentele dificile. Într-un interviu sincer, Elena Cârstea a subliniat că respectul, prietenia și adevărul sunt pilonii care le-au ținut căsnicia puternică.

O poveste de iubire începută online

Elena Cârstea și-a cunoscut partenerul în mediul virtual, iar relația lor a evoluat rapid. La a doua vizită a artistei în SUA, Glenn Muttart a cerut-o în căsătorie, iar în 2006 cei doi și-au unit destinele. De atunci, au trecut 19 ani de mariaj, iar artista spune că relația lor se bazează pe respect, sinceritate și prietenie.

„În primul rând, respectul între noi doi este cel mai important! Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile, nu ne jignim niciodată, suntem foarte buni prieteni și totul se discută împreună înainte să luăm o decizie”, a declarat Elena Cârstea potrivit Spynews.ro.

„Nu există minciună între noi doi!”

Unul dintre principiile de bază în relația lor este sinceritatea. Artista mărturisește că între ea și Glenn nu există minciuni, iar această deschidere le-a consolidat legătura în timp. Se protejează reciproc și iau deciziile împreună, fără conflicte sau reproșuri.

De ce nu a participat Elena Carstea la Festivalul Mamaia 2025

„Nu există minciună între noi doi și ne menajăm unul pe celălalt! Restul vine de la sine! Vă doresc și vouă la fel!”, a mai spus Elena Cârstea în același interviu.

Citeşte şi: De ce nu primește Elena Cârstea pensie din România: „Propria mea țară m-a uitat?”

Citeşte şi: Elena Cârstea încă mai are nevoie de baston pentru a se deplasa, după AVC-ul de acum doi ani. „Nici medicii nu știu exact ce am avut!”

Citeşte şi: Ce afacere are Elena Cârstea în Statele Unite, după eșecul din domeniul imobiliar: „Prețurile variază între 2.000 și 3.000 de dolari”

Citeşte şi: Elena Cârstea, comentarii acide despre reprezentația lui Roxen de la Eurovision

Cu ce se ocupă Elena Cârstea după AVC-ul suferit

După ce a suferit un accident vascular cerebral, Elena Cârstea și-a redus considerabil activitatea profesională. Stabilită în Statele Unite, artista a renunțat la muzică și s-a orientat spre domeniul imobiliar, însă problemele de sănătate i-au limitat mobilitatea și implicarea.

„Lucrez foarte puțin. Ca să vând o casă, presupune să merg mult, iar eu nu mai pot face asta” a declarat Elena Cârstea pentru bugetul.ro. Artista se deplasează cu bastonul și urmează constant ședințe de recuperare în piscină. Deși are momente în care se simte bine, starea ei este fluctuantă, iar vremea umedă îi accentuează disconfortul.

„Tot timpul merg să fac recuperare la piscină. Am momente când mă simt foarte bine, dar și altele când mi-e rău. Când sunt furtunile, aerul umed mă deranjează foarte tare,” a mai spus artista, subliniind că medicii nu au reușit să identifice cu exactitate cauza problemelor sale.

În ciuda dificultăților, Elena Cârstea rămâne activă și optimistă, continuând să se îngrijească de familie și să lupte pentru o viață cât mai normală.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
