Cui îi este fidel Pavel Bartoş de 10 ani

Pavel Bartoș îi este fidel atât soţiei, cât și…hairstylistului. Prezentatorul își lasă părul pe mâna lui Aurelian Rash de 10 ani şi îi iartă acestuia micile…scăpări de foarfece.

Acum 10 ani, pe când filma pentru un serial difuzat la Pro TV, Pavel Bartoş a ajuns pe mâinile lui Aurelian Rash, un hairstylist care la vremea respectivă colabora cu trustul din care Pavel face parte şi care i-a găsit vedetei freza perfectă, drept urmare, simpaticul prezentator se tunde şi astăzi la el. Hairstylistul Aurelian Rash a declarat pentru ziarul Libertatea că între cei doi s-a dezvoltat o relaţie de prietenie şi pe lângă discuţiile amuzante pe care aceştia le au, hairstylistul a precizat că prezentatorul nu are mari pretenţii în materie de tunsoare: „Nu îmi mai cere nimic special, vrea doar să fie tuns, ştie că iese foarte bine.”

I-a tăiat urechea cu foarfeca de filat

În interviul acordat pentru Libertatea, Rash şi-a amintit că în urmă cu câţiva ani, a reuşit performanţa de a-i tăia o ureche lui Pavel cu o foarfecă de filat, foarfecă despre care se știe că nu este la fel de ascuțită ca una normală: „Fiecare persoană publică cu care lucrez – și nu numai – are o fișă proprie, așa că știu exact ce se poate face în cazul unor întâmplări nefericite. Dar am o întâmplare cu Pavel: în timp ce îl tundeam pentru un serial, i-am tăiat urechea cu foarfeca de filat, iar el a reacționat: «Băi Rash, mi-ai tăiat urechea?! Am filmare în jumătate de oră!», iar eu i-am răspuns senin că da. Și acum râdem când ne aducem aminte, încă are un semn vizibil”, a spus amuzat hairstylistul.

Sursă foto: Instagram