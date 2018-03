Cu Matei Dima (BRomania) despre vlogging, succes și influență

Matei Dima a.k.a BRomania adună sute de mii de vizualizări, video-urile lui devin virale, iar Matei a colaborat până acum cu unele dintre cele mai mari branduri. A plecat la 18 ani în SUA, unde a studiat actorie și regie, a regizat acolo câteva videoclipuri, dar s-a întors pentru că nu-și găsea locul (plus o decepție în dragoste) și a început canalul BRomania, un super-succes. Are planuri mari, nu se oprește aici, vrea să dezvolte producțiile video, a înființat Global Influencers (o companie care găsește și promovează influenceri), visează la un serial și… are o relație extrem de apropiată cu mama, pe care a convins-o să apară în multe dintre scheciurile sale. L-am tras de limbă pe Matei despre meseria la care visează toți puștii: cea de vlogger.

E vloggingul o meserie? Ce fel de meserie? Ce ar trebui să știe un puști despre cum ajungi vlogger?

Da, vloggingul poate să fie o meserie, însă nu cred că e ok să începi cu ea de la conceptul de „meserie”, pentru că e o chestie care trebuie făcută din pasiune. Ușor, ușor poate să devină un job, așa cum este pentru mulți la ora actuală. Ce e foarte important de înțeles pentru toată lumea este că această zonă este în continuă schimbare pentru că este nouă, o „new media”. E foarte greu să definești multe dintre lucrurile care se petrec acolo și să spui că așa trebuie să fie, ar trebui să faci lucrurile într-un fel sau în altul, pentru că se schimbă constant… Trendul se schimbă și el… Pe de altă parte, eu cred că zona asta o să fie foarte curățată în următorii doi ani, în prezent sunt și mulți vloggeri foarte slabi, care fac asta doar pentru bani. Tocmai de aceea cred că acum trebuie început doar dacă ai multă pasiune și vrei să transmiți ceva.

Tu cum te-ai hotărât să faci chestia asta? Cât de fun e și cât de greu ți-a fost?

Eu m-am hotărât să fac asta mai mult pentru că îmi doream un loc unde să exprim toate chestiile funny la care mă gândeam și asta au reprezentat pentru mine platformele FB, Instagram, YouTube. Dintr-o joacă în alta, am făcut asta un an-doi și, după doi ani, m-am hotărât să o transform într-un job full time: am filmat mult, am facut show-uri prin țară, am investit în echipament, în birou. Lucrurile au crescut foarte mult după aceea. Am și ajuns la agenție, cu influenceri. Și de aici, cerul e limita!

Ești cunoscut datorită proiectului BRomania, dar ești implicat și în altele. Ce ai vrea să știe lumea despre ele?

Da, mă bucur să fac foarte multe lucruri și mă implic în foarte multe lucruri, e cumva ceva ce mă definește. BRomania îmi ocupă 80% din timp pentru că încerc să upgradez proiectul momentan, sunt în pitch-uri să fac un serial și un film, ar fi next step pentru mine. Un proiect de care sunt foarte mândru în ultima perioada se numește Trending Influencers, care e o agenție de influencers nouă, în care ne bazăm pe micro influencing și anume dezvoltarea de influenceri, vloggeri de nișă. Pe lângă această mai este și agenția Global Influencers, care a făcut deja un an și ceva și de care sunt mândru, pentru că a reușit să facă atâtea campanii super bune în tot timpul asta. Avem niște influencers în adevăratul sens al cuvântului, care au trecut deja de perioada aia grea, în care au șanse foarte mari să se lase sau să nu le meargă, și acum au ajuns la maturitate.

Ce înseamnă pentru tine să fii „influencer”? Ce responsabilități îți aduce?

Personal, mie termenul „influencer” nu îmi place atât de mult, e atât de vag și probabil de aia l-a și folosit lumea, să denumească orice om care are peste un anumit număr de followers pe platforme de social media. Însă eu i-aș numi pe oamenii care fac ce fac și eu „content creators”. Pentru că încerci să creezi conținut. Și să creezi, punct. Iar despre responsabilitate, da, cum a zis și unchiul lui Peter Parker, „cu o mare putere vine și o mare responsabilitate” și trebuie să ai grijă spre ce zona influențezi. De exemplu, am făcut un test: publicul meu sau o mare parte din el mi-a cerut o manea pe care eu am făcut-o, originală – ca să nu primesc copyright claim, într-un clip cu o glumă despre cei care nu recunosc că ascultă manele. Toți au ras, dar au zis „totuși da-ne și nouă maneaua aia pe care ai făcut-o”. Și i-am „păcălit” că o să lansez maneaua și după 10 secunde melodia se transformă într-un rap mai metaforic, așa, mai liric. Bineînțeles, mulți mi-au sărit în cap, dar la fel de mulți au zis „da, frate, ai făcut ceea ce trebuie”. Și cred că aici constă responsabilitatea, dar și autenticitatea unui influencer – să ofere ceea ce lui îi place.



Care au fost cele mai frumoase experiențe pe care ți le-a adus proiectul BRomania?

Cele mai frumoase experiențe trebuie să fie filmările în sine. Mie îmi place foarte mult să filmez și să stau pe platouri, oricât de mici ar fi ele. Alte mențiuni notabile ar fi turneul de Live Comedy pe care am reușit să îl fac și toate filmările la reclame care au loc pe un platou profesional, unde pot să învăț o grămadă lucruri, tot timpul.

Cum e o vedetă din online față de vedeta „clasică”, să zicem de la TV?

Mare diferența constă în faptul că oamenii se simt mult mai apropiați de tine, pentru că îți știu viața mai mult. Tu în online postezi mult mai multe decât postează o vedetă de TV, care doar apare pe sticlă și nu știi mare lucru despre ea. De aceea și când oamenii te văd pe stradă, cumva, se simt mult mai apropiați de ține. Asta poate fi și un lucru rău dacă oamenii se simt foarte apropiați de tine și intervin cumva foarte, foarte agresiv în viață ta. Per total, asta e diferența cea mai mare. Însă sunt și similarități, multor oameni din online li se urcă la cap, devin aroganți din cauza faimei, asta cumva rămâne.

Cum îți alegi subiectele pentru video-uri? Ce prinde cel mai mult? Cât de mult pui din experiențele tale?

Subiectele vin din viața de zi cu zi, asta e regula de aur. Ca lucrurile să fie înțeles ușor, oamenii trebuie să se regăsească în ele, să se identifice cât mai mult cu subiectele. Pe de altă parte, asta era mai mult la început. Eu acum vreau să exprim lucruri în esența lor, momente pe care eu le întâlnesc și le văd haioase din punctul meu de vedere, mai degrabă decât lucrurile comune pe care le trăiesc mai mulți oameni. Adică să nu joci neapărat jocul numerelor, ci să joci numerele care îți plac ție.

