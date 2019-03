Cu emoțiile la treabă

Din ce în ce mai multă lume se implică în cauze caritabile, dar mai mult în timpul liber. Tu ai făcut o schimbare profesională radicală: ai lăsat munca în bancă pentru a lucra în ONG, iar acum conduci Fundația Ringier. De ce trecerea asta?

Oana Dumitriu: Am plecat din domeniul bancar pentru că am vrut „să pun la muncă” și latura empatică, nu doar cea pragmatică. Mi se pare minunat să poți face ceva util la nivelul acesta –să ajuți, strângând bani pentru salvarea vieții unui copil grav bolnav. Eu sunt doar de doi ani la Fundația Ringier, dar programul „Ajută copiii” există de aproape șapte ani și peste 250 de copii au primit susținere în acest timp, echivalentul unei grădinițe! Sunt micuți care de multe ori nu mai aveau nicio speranță, dar noi am făcut cunoscute cazurile lor (prin intermediul publicațiilor din trustulde presă Ringier) și oamenii au donat.

Totuși, de ce au nevoie de bani acești copii, din moment ce sistemul medical e gratuit, iar statul decontează tratamente făcute în străinătate?

O.D: Noi ajutăm copiii grav bolnavi, care adesea au epuizat posibilitățile de a se trata în România. Unii au nevoie urgentă de bani pentru operații complicate în străinătate, care nu se decontează, alții pentru recuperare, cazare pentru părinți, transport special, medicamente care nu intră în asigurarea de stat, iar un singur flacon poate ajunge la 2.000 de euro în unele cazuri. Totul costă, sunt sume enorme și e îngrozitor că, în felul ăsta, se pune cumva, un „preț” pe viața unui copil.

Sunt cazuri grave, probabil că te afectează și emoțional, cum gestionezi asta pe termen lung?

O.D: Încerci să faci așa încât emoțiile și empatia pe care le simți să te mobilizeze și mai mult în strângerea de bani. Mai ales că, de multe ori, suntem ultima speranță a acestor copii. Trăim alături de părinți și emoțiile negative, dar și cele bune, imaginați-vă cum este să le spunem părinților că am strâns mii, zeci de mii de euro pentru cei mici. Și apoi când ei ne scriu să ne spună că băiatul lor, care avea tetrapareză, merge acum cu bicicleta! E o mare încărcatură de emoții, dar ne concentrăm asupra rezultatelor. Iar aici suntem doar intermediari între cei care suferă și oamenii cu suflet mare, care donează și cărora le suntem atât de recunoscători. Ne bazăm pe ei și generozitatea lor e impresionantă: în 2017, doar din SMS-uri și donații individuale s-au strâns peste 1 milion de lei.

Apropo de emoții pozitive, se spune că a ajuta te face fericit, ce crezi despre asta?

O.D: Cred că e adevărat, da, pentru că te simți util. Cum suferință întâlnim la tot pasul, simți nevoia să faci ceva, cât de puțin, pentru a schimba asta. Până la urmă, a trimite un sms (cu prenumele copilului pe care vrei să-l ajuți) la 8828 și a dona 2 euro, echivalentul unei cafele, e atât de ușor. Sau a direcționa cei 2 % din impozitul pe venit sau 20% din cel pe profit (în cazul companiilor). În plus, fiecare aveam nevoie de sentimentul că facem parte dintr-o comunitate de oameni cu aceleași valori.

Cum altfel putem ajuta acești copii–în afara donațiilor?

O.D: Banii sunt cei mai utili acestor cazuri, dar sigur că, indirect, ne ajută mult promovarea. Acum, prin social media, oricine poate ajuta cu promovarea cazurilor noastre, pe care le pot găsi pe ajutacopiii.ro. Sau puteți ajuta prin organizarea unui eveniment –de exemplu, înainte de Crăciun am avut o surpriză frumoasă: cei de la o școală de muzică, Sonore, au făcut un concert și au strâns bani pentru un caz de-al nostru. Fără ca ei să cunoască băiatul, fără niciun interes. Gesturi ca acesta ne fac fericiți pe noi și familiile celor mici. Nu trebuie să uităm că fiecare mic ajutor (fie că e un share sau un sms) este important, iar lucrurile mărunte aduc bucurii mari, de care cu toții avem nevoie.

Puteți citi aici despre copiii pe care îi ajută Fundația Ringier. Dacă doriți, puteți dona orice sumă online, prin transfer sau sms.