Cu avionul spre Amsterdam la o sesiune extraordinară de shopping

Puține capitale europene sunt la fel de surprinzătoare pe cât o să ți se pară capitala Olandei dacă îți rezervi bilete de avion spre Amsterdam în săptămânile următoare. În oraș sunt 1281 de poduri, mai multe decât în Veneția, 165 de canale a căror lungime combinată atinge 100 de kilometri și aproximativ 800.000 de biciclete. În fiecare an, peste 10.000 de biciclete sunt pescuite de autorități din canalele orașului. Populația orașului nu depășește 850.000 de locuitori, așa că orașul o să ți se pară mai puțin aglomerat decât Bucureștiul. Iar mașini o să vezi foarte rar, în afară de mijloacele de transport în comun, pentru că mai bine de jumătate din populația orașului folosește zilnic bicicleta ca mijloc de transport.

Dacă te-ai întrebat până acum de la ce vine numele orașului, una dintre variante ar fi că numele provine de la piața centrală Dam, în jurul căreia orașul s-a dezvoltat fiind recuperat din apele râului Amstel. Dacă vrei să te bucuri de o priveliște panoramică asupra orașului ca să descoperi sutele de canale și poduri, ai putea să mergi în turnul Rembrandttoren care atinge înălțimea de 135 de metri. De altfel, e cea mai înaltă clădire din oraș.

De sus, orașul îți oferă zeci de motive de minunare când vezi zecile de mii de biciclete de pe străzi, sutele de canele sau casele pitorești. Alături de Berlin, capitala Olandei e considerată a fi una dintre cele mai liberale zone urbane din Europa. Ce-ar fi să îți programezi un zbor spre Amsterdam ca să profiți de o minivacanță plină de aventuri, dar și ca să mergi la o sesiune de shopping în unele dintre cele mai neconvenționale magazine de designer, buticuri vintage sau funky ori piețe de vechituri?

Relaxare și shopping la Amsterdam

De ce ai nevoie ca să profiți la maximum de un weekend la cumpărături? Pe lângă oferta variată, e important să poți umbla ușor cu mijloacele de transport în comun de la un mall la altul sau dintr-un cartier în altul. Districtul general al modei din oraș e Dam Square, piața centrală situată în partea nordică a orașului. Începe-ți sesiunea de cumpărături la De Bijenkorf, un mall imens cu unele dintre cele mai luxoase magazine de designer. Uite așa te întâlnești cu Calvin Klein, Tommy Hifiger, Ralph Lauren și colecțiile lor incredibile de haine.

Pont de călătorie: Chiar dacă De Bijenkorf are zeci de magazine de unde nu o să mai vrei să ieși, e bine să știi că străduțele care înconjoară centrul comercial sunt pline ochi de branduri internaționale foarte cunoscute sau, dimpotrivă, ceva mai obscure. Pe străzile pietonale din împrejurimi găsești magazine precum Urban Outfitters, H&M sau Monki.

P.C Hooftstraat, una dintre cele mai cunoscute străzi de shopping din oraș

Strada pietonală e poate printre cele mai bine cotate locuri pentru cumpărături la prețuri piperate. Aici vei găsi cele mai scumpe magazine de designer. Dacă îți rezervi bilete de avion spre Amsterdam ai face bine să nu o ratezi, chiar dacă nu o să îți permiți să îți cumperi hainele extravagante când vine vorba despre preț. Vacanțele sunt făcute și pentru inspirație, iar în unele dintre magazinele de pe P.C o să intri ca într-un muzeu, asta în cazul în care moda te interesează mai mult decât Muzeul Van Gogh. Ce-ai zice să mergi la un muzeu alternativ contemporan?

Cele nouă străzi de poveste, De Negen Straatjes

La fel de populare sunt și cele nouă străzi magice pentru iubitoarele de cumpărături, mai ales pentru că prețurile de la magazinele vintage sau buticurile cochete de aici sunt ceva mai mici. Locul e foarte prietenos și pitoresc așa că sunt șanse mari să te simți ca într-un mic sat al cumpărăturilor. Dacă vrei să iei o pauză te poți relaxa cu o carte în mână în una dintre numeroasele cafenele din zonă.

Funky shopping

Dacă te regăsești în categoria femeilor unice și neconvenționale, poate chiar funky trebuie să ajungi în cartierul De Jordaan, o bijuterie când vine vorba de cumpărături trăsnite și combinații neașteptate. Dacă îți rezervi bilete de avion spre Amsterdam în luna august mai poți încă profita de reduceri grozave la piese vestimentare și accesorii. În Jordaan ai cele mai mari șanse să găsești giuvaiere și bijuterii ale unor designeri locali, dar și haine sau accesorii cu totul neobișnuite dacă îți place să ieși în evidență. Tot în Jordaan sunt numeroase galerii de artă. Așa că îți poți petrece lejer cel puțin jumătate de zi în acest cartier al inspirației și bunei dispoziții.

Haine second hand și piese de colecții la prețuri foarte accesibile

Cele mai bune oferte și cumpărături le faci uneori de la magazinele second hand, unde poți găsi haine de designer și piese de colecție la prețuri mici și, uneori, chiar foarte mici. Pune-ți pe lista locurilor unde merită să te oprești și zona pietonală The Haarlemmerdijk, care se extinde de la Gara centrală spre est. Pe lângă ofertele bune, în timp ce te plimbi dintr-un magazin în altul poți să admiri arhitectura pitorească a clădirilor care amintesc de secolul al XVII-lea și de aerul vechi al acestui district care a fost odată inima orașului. Dacă nu știai, orașul e destul de scump odată ce ai ajuns la destinație, așa că e bine să faci economii când îți rezervi cazarea sau biletele de avion spre Amsterdam. Cu o cazare in Haarlem ieși mai ieftin decât dacă stai în alte districte ale orașului.

Pont de călătorie: Dacă vrei să explorezi și alte orașe din Olanda sau poate să ajungi pe malul mării, poți să îți cauți cazare în minivacanța în Haarlem. Ești aproape de gara centrală, locul de unde pleacă trenurile și prețurile la restaurante și cafenele sunt ceva mai mici decât în alte zone ale orașului.

Waterlooplein, cea mai mare piață de vechituri din oraș

Nu știai unde s-au adunat toate vechiturile lumii? Waterlooplein s-ar putea să fie unul dintre locurile unde găsești cam tot ce îți poți închipui. Arată ca și cum cineva ar fi adunat laolaltă toate cutiile cu lucruri și haine depozitate ale unui cartier. La Waterlooplein nu are rost să mergi dacă nu te înarmezi cu răbdare să cauți preț de câteva ore prin cutii. Și ca peste tot altundeva, negocierea e o atitudine necesară și recomandată atunci când vrei să faci o afacere bună. Locul e intens populat de tineri care vând și cumpără tot felul de mărunțișuri la prețuri mici. Cred că ți-ai dat seama până acum că piața are un aer hipsteresc.

Cea mai veche piață de vechituri din oraș se află în apropierea complexului Stopera și e deschisă zilnic de luni până sâmbătă până la ora 18:00. Aceasta datează de la finalul secolului al XIX-lea și la început a fost doar o piață unde se adunau negustorii evrei. Astăzi, în piață sunt amenajate peste 300 de standuri. Locul e la 15 minute distanță de mers pe jos de la Dam Square și poți ajunge ușor aici dacă treci prin Districtul Roșu al orașului.

Pont de călătorie: E bine să știi că Districtul Roșu e pustiu pe timpul zilei și locul începe să se anime doar seara târziu, după ora 22:00. Mulți turiști consideră că Districtul Roșu e un obiectiv turistic supraestimat. Ai putea să îți dai și tu cu părerea dacă treci pe acolo.

Relaxare cât e vara de lungă

Dacă ți-ai rezervat din timp bilete de avion ieftine spre Amsterdam, acum ai un buget de cumpărături mai generos. Iar dacă nu ți-ai planificat o mică escapadă deocamdată, ai timp suficient să îți faci planuri de vacanță. Zborurile București – Amsterdam și retur nu sunt foarte obositoare și în doar două ore ajungi la destinație. Așa că e ușor să pleci în oricare weekend găsești puțin timp pentru tine și garderoba ta. Dacă ai chef să stai la soare, poți merge pe plaja de la Zandvoort or Bloemendaal, iar dacă vrei să te relaxezi poți servi un cocktail pe malul apei ori chiar să mergi la spa. Dacă ești o persoană activă o să îți placă traseele cu bicicleta pe care le poți face prin oraș. Ce-ar fi să încerci un tur gratuit al orașului cu bicicleta?

Pont de călătorie: Spre deosebire de alte orașe din Europa, o călătorie în capitala Olandei la finalul verii nu o să se lase cu temperaturi insuportabile așa cum sunt șanse ridicate să prinzi mai ales în sudul continentului. Luna august e excelentă pentru zboruri spre Amsterdam și pentru o minivacanță la shopping pentru că temperaturile sunt plăcute și sunt șanse mici să plouă sau să fie ceață. Ceața și umezeala îi indispun pe turiștii care ajung în capitala Olandei în lunile de toamnă sau iarnă. Dar mai e timp până atunci. Până la sfârșitul lunii septembrie, în Amsterdam se țin lanț festivalurile, concertele și alte activități artistice, așa că ai ceva de făcut în fiecare weekend.

Rezervă-ți bilete de avion spre Amsterdam cu o lună înainte de zbor și un bilet de avion dus-întors nu o să te ajungă mai mult de 150 de euro. Chilipir. Care e primul loc unde ai vrea să te oprești după ce vei fi aterizat în Amsterdam?