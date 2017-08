Cristina Șișcanu: ”Nimic nu am primit ușor de la viață”

După nașterea micuței Petra, fetița lui și a Cristinei Șișcanu, Mădălin Ionescu a anunțat că se retrage din televiziune pentru a fi alături de familie, iar pe pagina lui de Facebook au apărut o mulțime de poze cu micuța Petra – prezentatorul TV este un tătic foarte implicat.

Imediat au apărut și cârcotașii, cei care îi reproșează Cristinei Șișcanu că l-a făcut pe soțul ei să renunțe TV pentru că nu s-ar putea ocupa singură de un copil.

Mădălin i-a luat apărarea imediat soției sale, însă acum și Cristina vorbește sincer despre viața ei. Redăm integral postarea vedetei TV:

”Nimic nu am primit ușor de la viață: fie am muncit până la epuizare, fie am fost pe fundul prăpastiei ca să pot deveni mai înțeleaptă, fie a trebuit să învăț ce este răbdarea… Cea mai mare glorie nu o dobândeşti atunci când nu eşti doborât niciodată, ci atunci când te ridici după ce ai căzut. Și totuși cel mai de preț lucru pe care îl poate avea fiecare dintre noi doar deschizându-si sufletul, fără a depune vreun mare efort, este IUBIREA ❤ care e însăși rațiunea noastră de a fi… În goana după averi închipuite, oamenii uită de Iubire… Doamne, ce bogată sunt!”