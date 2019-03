Criminala de la metrou a fost condamnată definitiv. Ce pedeapsă a primit

Magdalena Șerban, femeia care a împins pe linia de metrou o tânără, provocându-i moartea, a fost condamnată definitiv. Conform Libertatea, Curtea de Apel București a menținut decizia dictată de Tribunalul București în octombrie anul trecut.

Ce pedeapsă a primit criminala de la metrou

Cu toate că Magdalena Șerban a insistat că are probleme psihice, Tribunalul București a decis ca femeia să fie condamnată pe viață, pentru că a avut discernământ în momentul în care a împins-o în fața trenului pe Alina Ciucu, în decembrie 2017, cauzându-i acesteia moartea.

„M-am simțit rău în acea zi. Am căutat de lucru la metrou la mai multe stații, de lucru pe la chioșcuri și pe sus. M-am simțit nefolositoare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și îmi pare rău. Am lucrat și în Spania la curățenie. De la 17 la 28 de ani am lucrat în România și de la 28 la 38 în Spania. Și în Spania am fost internată într-un spital de psihiatrie. Am avut gânduri negre, amețeli”, ar fi spus femeia, în timpul procesului, conform Libertatea. Magdalena Șerban a continuat declarația, relatând despre momentul crimei și a spus că după ce și-a văzut victima pe șine, a plecat în căutarea unor „pantaloni ieftini”.

Cea mai mare pedeapsă din România

Pedeapsa pe care magistraţii Tribunalului Bucureşti i-au dat-o Magdalenei Șerban, închisoarea pe viață, este cea mai mare pedeapsă posibilă în România. În plus, conform Pro TV, criminala de la metrou va trebui să plătească şi despăgubiri de 60.000 de euro pentru fapta sa.