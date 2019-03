Credea că este balonată, dar suferea de cancer. Medicii i-au spus după ce au operat-o

Într-o perioadă frumoasă din viața ei, în plină ascensiune profesională, Allison Farias-Arias, în vârstă de 27 de ani, din Londra, a început să se simtă tot mai rău. A crezut că durerile de stomac și balonările se datorează unei intoleranțe la lactoză, dar adevărul era altul, mult mai dureros, potrivit știrileprotv.ro.

„Durerea s-a înrăutățit și am început să mă balonez. Am crezut inițial că este vorba despre o intoleranță la lactoză, motiv pentru care am început să îmi schimb alimentația, dar mi-am pierdut și apetitul”, a povestit femeia.

Tot mai palidă și cu stări tot mai accentuate de somnolență, Allison a decis să meargă la medic pentru a lămuri problema: „Am fost la doctor și mi s-a spus că am un chist care trebuie operat imediat”, a explicat britanica.

După operație, medicii i-au spus că s-a confruntat de fapt cu un cancer ovarian și că va trebui să facă chimioterapie.

„Mă durea stomacul după trei săptămâni de injecții. Dar trebuia să fac asta pentru că era singura mea șansă”, a mai adăugat ea.

Deși tratamentul a fost dur, acesta a funcționat și Allison a primit vestea că s-a vindecat: „Toți erau mult mai fericiți decât mine. Corpul meu era slăbit. Mi-a luat o vreme să mă reîntorc la normal”, a mai spus femeia.

Simptomele cancerului ovarian

Deși balonarea este în majoritatea cazurilor un efect al mâncatului excesiv, atunci când aceasta persistă poate indica prezența cancerului ovarian, avertizează specialiștii.

Alte simptome, la fel de confuze, sunt și durerile abdominale, senzația de sațietate sau lipsa poftei de mâncare sau senzația de urinare frecventă.

Cancerul ovarian este unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer, având cea mai mică rată de supravieţuire dintre toate tipurile de cancer feminin. De asemenea, lipsa simptomelor clare duce la diagnosticare întârziată, ceea ce micșorează șansele de vindecare.

Printre alte semne care indică prezența unei formațiuni tumorale la nivelul aparatului genital feminin se numără abdomenul mărit ca volum, durerile pelviene, oboseala, indigestia, constipația, greața, anorexia, durerea lombară. De asemea, urinarea dureroasă și frecventă sau sângerărirle vaginale neregulate pot fi semne de alarmă.

