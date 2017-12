Cove: „Soacra mea e pâinea lui Dumnezeu“

Gabriel Coveşeanu va fi gazda unui nou show tv, „Mă însoară mama!“. Este vorba despre un format de televiziune care prezintă parcursul a zece bărbaţi aflaţi în căutarea sufletului pereche, sub atenta supraveghere a mamelor lor.

Trecuţi de adolescenţă şi încă legaţi de casa părintească, băieţii vor încerca să-şi găsească soţia ideală, ajutaţi de cea din cuvântul căreia nu ies niciodată: mama lor. Cove spune că nu i-ar fi părut chiar rău ca mama lui să-i aleagă soţia şi crede că rolul soacrei trebuie să se limiteze la a acorda ajutor la creşterea nepoţilor. În plus, el spune că are o relaţie excelentă cu soacra lui.

Ai făcut vreodată acest exerciţiu de imaginaţie, cum ar fi fost să te însoare mama ta?

(râde) Sincer, nu cred că ar fi fost rău. Nu am făcut niciodată exercițiul ăsta, dar nu cred că ar fi tragedie pentru că o mamă știe ce e mai bun pentru băiatul ei și e posibil ca uneori ea să vadă sau să își dea seama mult mai bine și mult mai repede ce nu e OK la partenera fiului.

Ce părere ai despre soacrele românce, care au un cuvânt greu de spus în viaţa perosnală a fiilor lor?

Eu sunt pentru implicarea lor, atâta timp cât vine ca un sprijin, ca un ajutor pentru cuplu. De exemplu, dacă soacra te ajută la creșterea copiilor, dacă-ți dă o mână de ajutor în casă, însă poate să dăuneze atunci când intră prea mult în intimitatea cuplului.

Care e relaţia cu soacra ta?

Excelentă! Am o soacră extraordinară și am cea mai bună relație posibilă cu ea, mai bună chiar decât cu fiica ei. (râde)

Unde NU sunteţi pe aceeaşi lungime de undă?

Nu există astfel de disensiuni la noi în familie pentru că suntem niște oameni maleabili, fiecare lasă de la el și nu există niciun fel de tensiune, nu ajungem în punctul în care să nu fim în contradictoriu. Nu avem domenii în care să nu fim pe aceeași lungime de undă și serios vorbind, soacra mea e pâinea lui Dumnezeu.

O să fii şi tu socru la un moment dat. Cum te proiectezi în acest viitor îndepărtat?

Îmi doresc să fiu un socru deschis la minte, să îi susțin și să îi încurajez în tot ceea ce o să-și dorească. Vreau ca atunci când o să meargă la club să merg și eu cu ei.

Ai renunţat la „Vorbeşte lumea“ pentru emisiunea „Mă însoară mama!“. Ce sentimente te încearcă?

Nu, nu am renunțat la „Vorbește lumea“, e o perioadă în care voi lipsi pentru că am început filmările pentru emisiunea „Mă însoară mama!“, dar mă voi întoarce cu forțe proaspete. În plus, o să fiu cu ochii pe Adela tot timpul ăsta și i-am pregătit o mulțime de surprize, când nici nu se așteaptă.

Pe Adela Popescu ce fel de soacră o vezi?

Cred că o să fie o soacră bună, o să fie foarte atentă la alegerea pe care o va face fiul ei, Alexandru. Sunt convins că o să-și dorească pentru el o fată care să-l facă fericit.

Ai simţit vreodată presiunea de a te căsători, de te aşeza la casa ta?

Da, apare această presiune, nu neaparat de la familie, ci din partea societății. În jurul vârstei de 30 de ani, atunci când se trece ușor-ușor de la tinerețe la maturitate și te gândești că ar cam fi timpul să te așezi la casa ta. Da, am simțit și eu această presiune pe la 33-34 de ani.

Cinci reguli de bună funcţionare a unui mariaj?

Cred foarte tare că pe lângă iubire, care e esențială într-un mariaj, o relație sănătoasă se clădește cu înțelegere, respect, susținere și toleranță.

Ce e permis şi ce nu e permis într-o căsătorie?

E permis orice atâta timp cât nu-i faci rău partenerului și e interzis orice ar putea să-l afecteze pe celălalt.

Ce nu i-ai ierta soţiei tale niciodată?

Nu pot spune ce nu i-aș ierta niciodată soției mele pentru că în principiu eu chiar cred în vorba aia care spune „niciodată, dar niciodată să nu spui niciodată”.

Ce apreciezi cel mai mult la soţia ta?

Sunt o mulțime, dar cel mai mult apreciez faptul că mă iubește, că mă susține în tot și că este tolerantă.

