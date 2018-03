Corina Caragea dezvăluie secretul de îngrijire al părului ei

Corina Caragea a fost admirată dintotdeauna pentru pentru părul ei bogat și strălucitor și spune că este mereu întrebată care este secretul prin care și-l îngrijește de arată atât de bine.

Invitată la Adevăr sau provocare, Corina a spus că principalul vinovat pentru părul ei superb este ADN-ul părinților ei.

„Mă tund o dată la șase luni, un an“ , spune Corina Caragea despre părul ei

„Toată lumea crede că am un produs minune pe care îl țin ascuns, că e un secret bine păzit și nu vreau să-l spun nimănui. Chiar ieri îmi spunea sora mea că nu mai poate, că toată lumea îi scrie și-i cere: „Spune-ne cu ce se dă sora ta pe păr! Nu vrei să ne spui!“ De fapt, trebuie să-i vedeți pe părinții mei! Am moștenit acest păr, dar știi cum e: Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Toată copilăria mea am fost tunsă scurt și acum mă răzbun. Eram „băiețel“ și cred că de prin liceu l-am lăsat lung. M-am obișnuit așa. Nu știu dacă l-aș mai tunde din nou băiețește sau pixie, dar n-aș spune Nu unei tunsori bob sau poate mai scurt?“

„Părul meu are tot ce-i trebuie!“

Părul meu are volum, știu, e enervant să spun treaba asta și poate mulți nu mă cred, dar are tot ce-i trebuie! Și nu e meritul meu. Eu am grijă să nu-l încarc cu multe produse, îi mai tund vârfurile. Mă tund o dată la șase luni, un an… Nu are nevoie mai des. Dar în momentul în care am văzut că vârfurile sunt tocite sau uscate după vară, prefer să tund, chiar dacă înseamnă să tai mai mult, pentru că arată mai sănătos și îngrijit, chiar dacă poate e mia scurt. N-aș purta niciodată meșe, cred că nu fac bine, așa cum nu fac bine nici decolorarea, schimbarea de look de mai multe ori…“

Corina Caragea e vedeta de pe coperta Unica, numărul de martie, aflat acum pe piață.

Urmărește aici emisiunea integrală Adevăr sau provocare cu Corina Caragea