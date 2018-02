Claudia Pavel e fost în comă timp de câteva ore. Accidentul a marcat-o pe viață

Claudia Pavel a trecut prin momente dramatice acum câțiva ani, imediat după filmările unuia din videoclipurile ei. În urma unei răceli grave, ea a fost în comă timp de câteva ore.

Artista și-a amintit de acele momente dureroase în cadrul unui interviu recent. A povestit că s-a lăsat udată cu apă rece de la frigider, ceea ce a dus la o răceală, care apoi s-a agravat. Tratamentul a constat într-un antibiotic pe care nu îl mai luase până atunci. A făcut o alergie puternică și șoc anafilactic.

„Întotdeauna am visat să lucrez cu producători din afară, dar în 2007 am lucrat cu cei pe care îi consideram cei mai buni la noi în ţară. Am colaborat cu Marius Moga pe vremea aia, dar între mine şi echipa lui nu mai era chimia necesară, aşa că a trebuit să renunţ. Atunci am avut un accident, în urma căruia am stat trei ore în stop cardio-respirator, moarte clinică, adică. A fost nebunie să filmez cu apa rece de la frigider la zero grade Celsius. După ce m-am trezit, mi-am dat seama că nu pot să fac depresie pentru că o melodie nu are succes…Dumnezeu mi-a dat o lecţie prin accidentul acesta, pentru că trebuie să ne bucurăm de tot ce avem. Iubeam tot ce era în jurul meu, chiar şi gândacii de pe pereţi. Viaţa mea s-a schimbat de atunci”, a spus Claudia Pavel.

După acest incident, ea a avut nevoie de ajutor psihologic și psihiatric deoarece a suferit de atacuri de panică timp de un an. ”Mi-au prescris pastile, trebuia să fac tratament, dar nu am vrut. Când faci atacurile de panică simţi că mori, dar am fost suficient de puternică să îmi revin. În urma acestei întâmplări mi-am pus mie condiţii. Am renunţat să mai lucrez cu oamenii care nu-mi plăceau, să mai cânt ce nu-mi plăcea”, a mai spus Cream.