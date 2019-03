Cine vine la conferința Mastering The Music Business (MMB) de la Bucureşti

Cea de-a patra ediție a MMB aduce numeroși speakeri români și internaționali, din industria muzicală și din industriile adiacente atât din România, cât și din Marea Britanie, Olanda, Italia, Germania, Belgia, Franța, Ungaria, Cehia sau Statele Unite ale Americii. Aceștia le vor prezenta participanților la conferință idei și tehnologii noi din industrie, dar și povești de succes.

Printre speakerii internaționali care vor fi prezenți la Hotel Caro în perioada 20 – 22 martie se regăsesc: Jeroen te Rehorst, Head of A&R la Armada Music, casa de discuri a lui Armin van Buuren, Neeta Ragoowansi, avocată în industria de entertainment din SUA de peste 25 de ani, membră printre altele în board-ul SXSW, Women in Music și The Recording Academy (organizatorii Premiilor Grammy), Jake Beaumont-Nesbitt de la The International Music Managers Forum (IMMF), Scott Cohen fondatorul rețelei de distribuție digitală The Orchard, actualul șef de inovație al Warner Music, Kees van Weijen, președintele IMPALA, asociația caselor de discuri independente din Europa, Maja Starcevic, booking manager la EXIT Festival, Max Paproth Senior A&R pentru Europa Centrală la Universal Music și mulți alții.

Printre speakerii români se numără: Cătălin Muraru co-fondatorul Roton, Dan Popi directorul general al Cat Music, Bogdan Șerban realizator la Radio Guerrilla, Andi Vanca, managerul de comunicare al Electric Castle, Laura Coroianu de la EMAGIC, Anamaria Hâncu de la Global Records, Dan Byron, solistul trupei byron și o mulțime de alți artiști, oameni de radio, promoteri sau reprezentanți ai caselor de discuri. Lista completă a speakerilor se găsește aici: https://masteringthemusicbusiness.ro/speakers/, iar programul conferinței este disponibil aici: https://masteringthemusicbusiness.ro/schedule/.

Taxa de acces la conferință este de 379 de lei și include participarea la conferință în zilele de 20 și 21 martie și acces la showcase-urile din cadrul MMB Showcase Festival din serile de 20 și 21 martie: https://masteringthemusicbusiness.ro/tickets/

Conferința Mastering the Music Business este primul eveniment profesional organizat în România pe teme de industrie muzicală care dezbate teme de interes comun din industrie, care se adresează artiștilor independenți, managerilor, agențiilor de booking, agențiilor de PR muzical și celorlalți reprezentanți ai industriei – tour manageri, avocați, promoteri, reprezentați ai label-urilor majore și independente. În cadrul festivalului asociat, MMB Showcase Festival, formații românești și internaționale concertează atât în fața participanților la conferință, creându-și noi oportunități de business, cât și în fața publicului spectator la concerte – lărgindu-și baza de fani.

Până în prezent, conferința MMB a avut 3 ediții la care au participat peste 150 de speakeri din România și din Europa, care au vorbit în fața a peste 500 de participanți. 30 de trupe din 6 țări au participat până acum la MMB Showcase festival. Conferința MMB a fost înființată în anul 2016 și este organizată de Asociația RAW Music.

www.masteringthemusicbusiness.ro