Cine face parte din distribuția „Mamma Mia!“, primul musical de Broadway produs în România

„Mamma Mia“, primul musical de pe Broadway produs în România, 100% independent, va avea premiera ape 24 mai la Sala Palatului. Distribuția este una de excepție, pe afiș regăsindu-se Loredana, Mirela Vaida, Ana Munteanu (Sophie), câștigătoarea celei mai recente ediții „Vocea României“, Bianca Purcărea, fostă participantă „X Factor“ și Eurovision, dar și Horia Brenciu, Aurelian Temișan, Cornel Ilie, Ciprian Teodorescu, Ernest Fazakas sau Adrian Nour.

„Mamma Mia!“, musicalul pe melodiile ABBA, care a cucerit întrega lume și care a fost urmărit de 60 de milioane de oameni din 50 de țări, prezintă povestea lui Sophie, o tânără aflată în ajunul nunții, care își dorește să-și cunoască tatăl natural și să fie condusă de acesta la altar. Dar… se confruntă cu trei posibile variante! Așa că decide să-i invite pe micuța insulă grecească pe toți cei trei bărbați din trecutul romantic al mamei sale, fără a le dezvălui motivul. Lucrurile vor lua întorsături complet neașteptate, care vor crea multe momente amuzante.

Loredana, Mirela Boureanu Vaida, Ana Munteanu (Vocea României), Horia Brenciu, Cornel Ilie, distribuiți în rolurile principale

Ana Munteanu

Ana Munteanu este artista care a devenit „Vocea României“ în 2017, în echipa lui Smiley și spune că tocmai antrenorul ei a îndemnat-o să meargă la casting. „Am participat la casting chiar la îndemnul lui Smiley și, în prima zi, am cântat piesa <<Thank You for the Music>> de la ABBA, cu foarte mari emoții!“. Probele și melodiile nu s-au terminat aici, pentru că au urmat și alte zile de casting, în care Ana nu numai că a cântat, dar a și dansat, concurând cu multe alte candidate la acest rol. „Am rămas impresionată de diversitatea probelor, dar și de numărul foarte mare de candidate”, își amintește Ana, încă emoționată. Când a aflat că a obținut rolul, a fost foarte fericită. „Este un proiect grandios și mă bucur enorm că fac parte din el! Am șansa să lucrez cu oameni foarte mari din mediul artistic românesc și învăț foarte multe lucruri la repetiții, în fiecare zi. Este și o provocare pentru că eu am 16 ani, iar Sophie este mai matură decât mine, în pragul căsătoriei și în fața unor alegeri“, declară artista.

Rolul Donnei, mama Sophiei din „Mamma Mia!“, va fi interpretat de Loredana și de Mirela Vaida.

Loredana

„Sunt fericită să joc în <<Mamma Mia!>> și să am un rol atât de complex. Să cânt, să dansez, să joc pe muzica cu care am crescut. Cine ar fi crezut vreodată ca într-o zi voi avea aceasta șansă, atunci când tata mi-a adus prima casetă cu ABBA din Libia și când profesorul meu de engleză de la școala primara mă punea să cânt în fața clasei și apoi în fața întregii școli piesele ABBA?!“, spune Loredana.

Mirela Vaida

La rândul ei, Mirela Vaida spune că este foarte fericită că va trăi experiența „Mamma Mia!”, fiind un mare fan musicaluri. „Musicalul <<Mamma Mia!>> este cea mai frumoasă veste și cel mai frumos proiect în care mă puteam angaja! Urmăresc de multă vreme musicalurile care se joacă în Europa și peste Ocean și mereu am avut această tristețe că noi nu avem tradiție în acest domeniu. <<Mamma Mia!>> este, pentru mine, nu numai cel mai popular spectacol de acest gen, pe cea mai ascultată muzică, a trupei ABBA, dar și un show amplu și complet“.

Horia Brenciu

Cei trei „tați“ ai lui Sophie vor fi interpretați de Horia Brenciu și de Ernest Fazakas (Harry Bright), Aurelian Temișan, Cornel Ilie și Ciprian Teodorescu (Sam), iar Adrian Nour, finalist al emisiunii „Vocea României“, este Bill, cel mai boem personaj dintre cei trei tați.

Cornel Ilie (Foto: Matei Buta)

În „Mamma Mia“, personajele spun o frumoasă poveste despre iubire, relații, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, care va impresiona și publicul român datorită distribuției și a producției de amploare. Povestea solară şi amuzantă scrisă de Catherine Johnson este imaginată in paradisul unei insule grecești.

Aurelian Temișan (Foto: Ovidiu Pistritu)

Musicalul „Mamma Mia!” a fost lansat în 1999 la Londra, în West End și apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson și producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson și Bjorn Ulvaeus, foști membri ai formației ABBA. Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia „Mamma Mia“. Musicalul a întrecut producțiile originale pe Broadway, de la „The Sound of Music“, „The King and I“ și până la „Damn yankees“, cu 1 500 de reprezentații. A devenit al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway și al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu 5.124 de reprezentații. În orice zi au loc cel puțin 7 show-uri „Mamma Mia!“, în jurul lumii.

Datorită succesului înregistrat, povestea a fost adaptată pentru marele ecran în 2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth și Stellan Skarsgård în rolurile principale.

Citește și – Mamma Mia sau unora le place ABBA

Citește și – O vacanță la etajul 1 al insulei Skiathos