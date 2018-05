Cine este Valentin Chiș, ultimul faimos eliminat de la Exatlon

Valentin Chiș, supranumit Bruce, din echipa Faimoșilor, a fost eliminat, miercuri seară, din competiția Exatlon ce se desfășoară în Republica Dominicană.

Valentin a fost nominalizat alături de colegii săi, Vladimir Drăghia și Cătălin Cazacu, în timp ce Larisa, din aceeași echipă. Larisa a câștigat jocul de protecție.

„Mă bucur că am făcut parte din această emisiune. Am învățat foarte multe, am descoperit foarte multe despre mine și despre drumul meu. Mă bucur că mi-am făcut prieteni aici… Vă doresc tot succesul din lume. Cel mai bun să câștige”, a declarat Valentin Chiș în momentul în care a aflat că va părăsi competiția.

Bruce este coregraf și dansator profesionist, el fiind unul dintre artiștii preferați de mulți cântăreți pop. De asemenea, el a făcut tir de performanță și puțin fotbal și înot. El are un palmares impresionant de medalii și premii câștigate la tir și dans.

Valentin apare și învideoclipul piesei „Rămas bun”, interpretată de Lora.

“În momentul în care urcă pe scenă, se transformă. Din acel moment, nu mai este nici timid, nu mai este rușinos, atunci se dezlănțuie. Este foarte modest și cred că și foarte perfecționist, niciodată nu se oprește, tot timpul e loc de mai bine, și ăsta e un lucru bun. Își dorește tot timpul să fie mai bun, este foarte determinat. Modelul lui în dans este Brian Friedman. A plecat la New York din 2009 ca să îl vadă pe acesta. A avut foarte multă încredere îl el și Brian Friedman l-a remarcat și l-a invitat la o serie de workshop-uri”, a povestit mama atletului.

La filmările unui videoclip, el a cunoscut-o pe Diana cu are are o relația de șapte ani.

În rumă cu puțin timp, ea i-a dăruit și o fetiță, Anya. În momentul în care Chiș a plecat în Republica Dominicană, fetița avea doar două luni, iar acum a împlinit cinci luni.

„Înainte să plece (n.r. la Exatlon) s-a gândit dacă e ok să ne lase pe noi singure. A venit însă mama să mă ajute și i-am spus să plece liniștit că noi o să ne descurcăm. El e o fire competitivă, i-a plăcut emisiunea când a văzut-o și știu că este o experiență pe care și-a dorit-o”, a declarat iubita dansatorului.

Săptămâna viitoare va avea loc ultima Arenă a concursului Exatlon, moment în care se va anunța și câștigătorul.

Sursă foto: Facebook