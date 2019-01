Cine este programatorul în vârstă 25 de ani care a refuzat job-ul de la Google pentru o viață în România

Cristian Dascălu are peste 100.000 de abonați pe canalul de Youtube

Cristian Dascălu s-a născut în Craiova și are peste 100.000 de abonați pe canalul său de Youtube. La vârsta de 18 ani s-a mutat în București pentru a urma Facultatea de Informatică. În urma efortului îndelungat din facultate, Cristian a avut șansa să prindă un internship al unor companii de top precum Facebook sau Google: „Am dat niște interviuri și am trecut de ele pentru că știam destul de bine informatică, am avut ocazia să merg în alte țări să lucrez acolo, practic să experimentez cultura de acolo și să lucrez în companii foarte puternice și care te învață foarte multe lucruri. (…) Cei de Google mi-au oferit oportunitata de a merge la un internship la ei, am dat mai multe interviuri și într-un final am primit de la ei ok-ul, iar apoi după ce am luat oferta de la Google, m-au primit și cei de la Facebook.””

Cristian a povestit în emisiunea „Răi da’ Buni”, de pe Antena Stars, cum este să lucrezi cu cei de la Google: „E destul de complicat acolo, poți să simți că nu e locul tău acolo, poți să simți că nu ești suficient de bun pentru a fi acolo, pentru că vii de pe băncile facultății unde nu ai învățat foarte multe lucruri, vii din Craiova…nu te gândești că meriți să mergi neapărat în New York, să lucrezi acolo, (…) încerci să te ridici la nivelul oamenilor deștepți și care poate au terminat studiile Harvard.”

Cristian Dascălu are tot respectul pentru cei de la Google și Facebook

Cristian le poartă mult respect celor de la Google și Facebook:„Ei te tratează cu mult respect, indiferent de nivelul la care ești sau de unde vii. Nu există discriminări pentru acest lucru. Aici, nota 10 pentru modul în care te abordează. Te tratează cu respect. (…) Sunt foarte profesioniști în modul în care tratează lucrurile. Dacă am învățat ceva, am învățat să respect oamenii din jurul meu, iar aplicațiile create acolo sunt făcute ca să respecte oamenii.”

De ce a refuzat Cristian oferta de job a celor de la Google?

Pe baza muncii pe care a depus-o în internship, Cristian a primit o ofertă pentru un job full-time bine plătit în Elveția, ofertă pe care el a refuzat-o: „Google ar fi fost o traiectorie bună pentru cariera mea în informatică, dar pe de alta parte simt că am potențial să fac anumite lucruri mari pentru o comunitate mai mare, cum ar fi aici in România. (…) În perioada următoare o să câștig ceva bani din freelancing, o să continui cu Youtube-ul și mai am câteva proiecte care sunt încă într-un stadiu destul de fragil și nu știu dacă pot să le împărtășesc momentan.”

Cristian îi îndeamnă pe toți tinerii să aibă multă răbdare în ceea ce fac: „Să nu asculte de nicio persoană care îi zice că nu poate să facă ceva, să elimine vorbele toxice și să meargă cu foarte multă răbdare(…) lucruile necesită timp și răbdare”, a spus Cristian.

Sursa foto: Facebook, Shutterstock.com