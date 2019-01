Cine este bărbatul care a lăsat totul în urmă și s-a mutat într-o grotă din Spania

Hermann este hotărât să trăiască ca un om primitiv

Hermann a lăsat totul în urmă și a hotărât că este momentul să își schimbe viața și să trăiască precum un om primitiv. Pereții casei sale sunt din stâncă și ferestrele sunt înlocuite cu niște bucăți de pânză trase.

Hermann: „De ce stau aici? Pentru că așa vreau eu”

Hermann știe și engleză, nu este un om needucat. Barbă albă, început de calviție, poartă ceas la mână și ochelari, dacă l-ai vedea într-un alt context, ai spune că are o casă plină de confort, o carieră, o familie.

„Da, locuiesc aici, de cinci ani, mă cheamă Hermann și sunt dintr-o localitate de lângă Hannovra. Și dacă ți-o spun, n-ai auzit de ea. De ce stau aici? Pentru că așa vreau eu (…). Mi-am pierdut soția, am vrut să mă rup de toate cele lumești și-am venit aici. Am avut o viață…Bine, o am și acum, eu sunt OK. Sunt liber, când vreau să mă plimb, fac nici o jumătate de oră până la mare, clima este plăcută și iarna. Pot să meditez. Stai liniștit, n-am făcut crime sau mă ascund de cineva pe aici. Așa am vrut eu, așa a vrut viața. Nu fur, nu dau în cap, mă descurc cu ajutor social, câteva sute de euro pe lună, plus ce-mi mai dă lumea de pomană. Dar nu cerșesc. Ce meserie aveam? Nu mai contează trecutul, vi doar prezentul. Viitorul? O să vină”, a declarat Hermann, acest om al peșterii de pe Costa del Sol, una dintre cele mai atractive zone pentru turiștii din întreaga lume.

Acueducto del Aguila atrage mulți turiști. În acest loc, oamenii se pot relaxa și pe văile din jurul lor. Apeductul este folosit pentru irigarea locală. Se poate admira gratis și este situat în imediata vecinătate a autostrăzii care vine de la Valencia sau Murcia. La 53 de kilometri este Malaga, la alți o sută Marbella și alte stațiuni cu iahturi și resorturi de lux.

Sursa: Libertatea.ro