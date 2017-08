Christian Sabbagh şi-a dat demisia?

Realizatorul tv Christian Sabbagh a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook care i-a făcut pe fanii săi se se întrebe dacă Sabbagh și-a dat demisia de la Kanal D.

Mesajul nu a fost însoțit de vreo poză și a fost postat în cursul zilei de marți.

Ca să întărească cele spuse în ziua de marți, Christian Sabbagh a făcut o scris un nou mesaj în ziua de miercuri.

“In decembrie 2014, un ofiter SRI era gasit mort in locuinta, cauza decesului fiind… sinuciderea.

Cum nu mai am echipa, Iulia a devenit operator TV, Anais – ajutor de operator TV, colonelul (r) Costica Ionescu – politist cu peste 25 de ani de experienta in ”infractiuni contra vietii”, consilierul meu.

Nu pot ramane indiferent la problemele oamenilor, asa ca o sa fac anchete pe cont propriu. Aici nu mai e vorba de show-uri TV, de rating, de bani, sau ambitii profesionale, ci de o simpla convingere: adevarul iese mereu la lumina !”

Kanal D nu a publicat niciun mesaj oficial referitor la presupusa plecare a lui Christian Sabbagh.

