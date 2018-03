Celine Dion va fi operată. Artista și-a anulat, din nou, concertele

Celine Dion, care în doar câteva zile va împlini vârsta de 50 de ani, trece printr-o perioadă destul de grea. Artista și-a anulat, din nou, concertele din cauza unor probleme de sănătate, de această dată nemaifiind vorba de voce, ci de auz.

Celine Dion şi-a anulat mai multe concerte pe care le avea programate în perioada 27 martie – 18 aprilie în Las Vegas deoarece va fi supusă unei intervenții chirurgicale la nivelul urechii. Conform presei internaționale, artista suferă de o boală a urechii mijlocii cu care se confruntă de peste un an. Cu toate că a urmat tratament, se pare că operația este obligatorie, însă este vorba de o procedură chirurgicale minim invazivă. Afectiunea ORL de care suferă Celine Dion „cauzează iregularităţi ale auzului şi face ca interpretarea să fie extrem de dificilă”, notează Daily Mail. Reamintim că în luna ianuarie a acestui an, Celine Dion și-a anulat concertele ca urmare unei infecții puternice în gât de natură să-i afecteze corzile vocale. Revenirea artistei celebre pe scenă va avea loc pe 22 mai, relatează Billboard.

Pentru Celine Dion problemele se țin lanț și nu par a se sfârși prea curând. Artista trece de doi ani printr-o perioadă foarte grea cauzată, în primul rând, de decesul soțului său, Rene Angelil, care a părăsit-o în ianuarie 2016 ca urmare a unei lupte crâncene cu cancerul. La doar câteva zile după cumplita tragedie, Celine Dion și-a îngropat și fratele, de asemenea, decedat din aceași cauză. Reamintim că în anul 2003, tatăl artistei murea din cauza cancerului, iar în prezent una dintre surorile sale, căreia i-a păstrat anonimatul, a fost diagnosticată cu cancer la gât.

Sursă foto: Instagram