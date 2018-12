Cele mai frumoase melodii de Crăciun ale artiștilor români

Fuego – Împodobește mamă bradul

Nu există Crăciun fără faimoasa piesă a lui Fuego, „Împodobește mamă bradul”. Concertele lui de colinde sunt celebre, iar interpretările sale fac publicul să simtă și mai mult magia sărbătorilor.

Impodobeste mama bradul si nu te intrista

Asta e seara de Craciun, este seara ta

Impodobeste bradul tata ca ne asteapta-n prag

Colindatori la noi acasa, hai sa-i primim cu drag

E masa incarcata de nuci, mere si colacei

Fii vesela mama, la usa-s clopotei

Si cerul cu stele azi canta ‘E vremea colindelor

Hai tata, nu plange, e seara tuturor

Impodobeste mama bradul si nu te intrista

Asta e seara de Craciun, este seara ta

Impodobeste bradul tata ca ne asteapta-n prag

Colindatori la noi acasa, hai sa-i primim cu drag

Tu, mama, ma iarta de toate cate ti-am gresit

Hai, strange-ma in brate si spune-mi bun venit

E noaptea cand Domnul va sta cu noi la masa iara

Hai tat, a nu plange, e seara tuturor

Impodobeste mama bradul si nu te intrista

Asta e seara de Craciun, este seara ta

Impodobeste bradul tata ca ne asteapta-n prag

Colindatori la noi acasa, hai sa-i primim cu drag



Tot de la Fuego, o melodie specifică acestui sezon este „Nicăieri nu-i ca acasă”.

Fuego – Nicăieri nu-i ca acasă

Astazi casa este plina,

Langa mine-s fratii mei,

Vin copii sa ne colinde,

Se aud zeci de clopotei.

Fiecare dintre noi,

Povesteste ce-a facut,

Pe unde-a fost plecat,

In anul care-a trecut.

Nicaieri nu-i ca acasa,

Unde te intorci cu dor,

Si te-asezi cu drag la masa,

Langa ai tai de sarbatori.

Nicaieri nu-i ca acasa,

Unde te intorci cu dor,

Si te-asezi cu drag la masa,

Langa ai tai de sarbatori.

Maine v-om pleca din nou,

Fiecare in alte zari,

Dar ne v-om vedea la anul,

De Craciun, de Sarbatori,

Maine v-om pleca din nou,

Fiecare in alte zari,

Dar ne v-om vedea la anul,

De Craciun, de Sarbatori.

Nicaieri nu-i ca acasa,

Unde te intorci cu dor,

Si te-asezi cu drag la masa,

Langa ai tai de sarbatori.

Nicaieri nu-i ca acasa,

Unde te intorci cu dor,

Si te-asezi cu drag la masa,

Langa ai tai de sarbatori.

Nicaieri nu-i ca acasa,

Unde te intorci cu dor,

Si te-asezi cu drag la masa,

Langa ai tai de sarbatori.

Nicaieri nu-i ca acasa,

Unde te intorci cu dor,

Si te-asezi cu drag la masa,

Langa ai tai de sarbatori.



Andra – Vis de iarnă

Piesa Andrei, lansată cu foarte mulți ani în urmă, continue să fie una dintre cele mai îndrăgite melodii de iarnă din România.

A nins… sau nu… acasa, pe la noi

Eu stiu ce mult ma asteptati si voi

As vrea sa stam la gura sobei iar

Sa-mi dati un vis si-o poveste-n dar

In buzunar cadoul vi-l pastrez

Cand voi veni sub brad sa vi-l asez

Si parca simt parfum de cozonaci

Va vad zambind langa toti cei dragi

Si visez acasa sa ajung

Dar pan’ la noi drumul este lung

Si stau in tren si imi imaginez

Ca sunt cu voi si visez, visez..

Si va colind, si va colind in gand

Cu orice pas tot mai aproape sunt

Mai e putin si-n brate-am sa va strang

Voi sunteti tot ce-am mai bun, mai sfant

Si visez acasa sa ajung

Dar pan’ la noi drumul este lung

Si stau in tren si imi imaginez

Ca sunt cu voi si visez, visez..

Si va colind si va colind in gand

Cu orice pas tot mai aproape sunt

Mai e putin si-n barate-am sa va strang

Voi sunteti tot ce-am mai bun, mai sfant

Voi sunteti tot ce-am mai bun, mai sfant

Horia Brenciu – Noapte de Crăciun

Strazile in alb s-au imbracat

Cerul e albastru si curat

In noaptea asta minunata

Vin colindatorii pe la porti

Sa-i primim cu daruri pentru toti

In noaptea asta minunata

Nimeni nu e singur, nu acum

Nu in noaptea asta de Craciun

Doar una pentru lumea toata

Iarna mai aproape de povesti

Visele aievea le traiesti

In noaptea asta minunata

Ingerii zambesc cantand in cor

Poti vedea lumina-n ochii lor

Glasuri de copii se-aud pe drum

Cantec de Craciun

Sarbatori cu bradul luminat

Sarbatori cu sufletul curat

Cu magi si oameni de zapada

Iarna cu stelute mii si mii

Clopotei si glasuri de copii

Ne-aduce-n dar Craciunul iara

Nimeni nu e singur, nu acum

Nu in noaptea asta de Craciun

Vino langa mine sa cantam

Si sa colindam

Noapte de vis

Din cer desprins

Craciunul iar

Ne-ai adus in dar

Vin colindatorii pe la porti

Sa-i primim cu daruri pentru toti

In noaptea asta minunata

Iarna mai aproape de povesti

Visele aievea le traiesti

In noaptea asta minunata



Ștefan Bănică ne-a obișnuit cu faimoasele sale concerte de Crăciun, iar piesele sale de sezon sunt la mare căutare, fiind îndrăgite atât de cei mici cât și de cei mari.

Ștefan Bănică – E Moș Crăciun

E noapte e tarziu,

si strazile-s pustii…

Din nori fulguie-ncet

Pe pamant stele arginti,

Ce plutesc usor…

Toata lumea se aduna langa brad in ajunul Craciunului. Copii bunicii si parinti tremura de emotie

asteptandu-l, pe…

Afara este frig,

Iar pomii gem de nea,

In casa e belsug

Cozonaci rumeni copti deja

mirosind a nuci…

Se aude cineva care bate la geam? sau cineva care coboara pe horn? Deodata lumanarile din brad se

aprind, totul s-a luminat… A venit!!!

E mos craciun!

E mos Craciun!

Chiar in ajun,

Mosul cel bun!

Ti-aduce-n dar

Tot ce-ai visat,

Tot ce-ai dorit

Gasesti sub brad!

(E Mos Craciun!)

(E Mos Craciun!)

Vrei ca in fiecare iarna sa il vezi

Pe mosul cel adevarat

Cu tolba lui cea plina mergand prin zapezi

Sa-l strangi in brate si sa-i spui ce mult l-ai asteptat.

E mos craciun!

E mos Craciun!

Chiar in ajun,

Mosul cel bun!

Ti-aduce-n dar

Tot ce-ai visat,

Tot ce-ai dorit

Gasesti sub brad!

(E Mos Craciun!)

(E Mos Craciun!)

Vrei ca in fiecare iarna sa il vezi

Pe mosul cel adevarat

Cu tolba lui cea plina mergand prin zapezi

Sa-l strangi in brate si sa-i spui ce mult l-ai asteptat.

E mos craciun!

E mos Craciun!

Chiar in ajun,

Mosul cel bun!

Ti-aduce-n dar

Tot ce-ai visat,

Tot ce-ai dorit

Gasesti sub brad!

(E Mos Craciun!)

(E Mos Craciun!)



Ștefan Bănică – Doar odată-i Crăciunul

Poti sa dai, sa primesti,

Doar odata-i Craciunul…!

Stele mici, argintii

cad din cer….!

Fericit, simti ca esti

Doar odata-i Craciunul….!

Printre-ai tai, vrei sa fii

Sa iubesti si sa ierti!

Refren:

Cand noaptea sfanta coboara

in noi,

Si visele se-mplinesc

Doar cu tine as sta langa foc,

Stransi in brate-ascultand

Clopoteii cantand…

Poti sa razi, sa iubesti,

Doar odata-i Craciunul…!

Sa te bucuri de tot ce e-n jur…

Si sa ai ce-ti doresti,

Doar odata-i Craciunul…!

Prinse-n brad, globuri vii,

colorate-ti zambesc!

Refren:

Cand noaptea sfanta coboara

in noi,

Si visele se-mplinesc

Doar cu tine as sta langa foc,

Stransi in brate-ascultand

Clopoteii cantand…

Mi-e dor sa te stiu langa brad… nerabdatoare sa desfaci cadourile… hmmm… bucurandu-te ca un

copil! Mi-e dor sa-ti spun a mia oara… TE IUBESC! Si sa-i multumesc lui Dumnezeu pentru faptul ca

existi!

Refren:

Cand noaptea sfanta coboara

in noi,

Si visele se-mplinesc

Doar cu tine as sta langa foc,

Stransi in brate-ascultand

Clopoteii cantand…

Si copii razand,

De Craciun..!



Ștefan Bănică – Acasă de Crăciun

Mai stii cum e sa petreci Craciunul acasa

Cu totἰ cei dragi intr-o seara de Ajun

Copile drag, ce cantai la sfanta masa

Cu ochii mari, asteptand pe Mos Craciun

Si spuneai..

Mosule, daca vrei, anul asta s-aduci alor mei

Bucurie, veselie si un strop de belsug ca sa fie

Insa eu, te-as ruga, cand voi creste mare, candva

Sa nu uitἰ sa vii si la ai mei copii..

Acasa de Craciun.

Oriunde ai fi, nicaieri nu-i ca acasa

Numai aici regasesti tot ce-ai mai bun

Cu ai tai in jur, sarbatoarea-i mai frumoasa

Esti iar copil langa bradul de Craciun

Si spuneai..

Mosule, daca vrei, anul asta s-aduci alor mei

Bucurie, veselie si un strop de belsug ca sa fie

Insa eu, te-as ruga, cand voi creste mare, candva

Sa nu uitἰ sa vii si la ai mei copii..

Acasa de Craciun.. acasa de Craciun

Acasa de Craciun.. acasa de Craciun

Acasa de Craciun



Paula Seling – Colindăm, Colindăm

În fiecare an, Paula Seling ne încântă cu o sumedenie de colinde minunate, dar preferata noastră va rămâne piesa „Colindăm, colindăm”.

Sculati-va gazde mari

In sara de Craciun

Sculati voi romani plugari

In sara de Craciun

Ca va vin colindatori

In sara de Craciun

Noaptea pa la cantatori

In sara de Craciun

Colindam, colindam iarna

Pe la usi, pe la feresti

Colindam, colindam iarna

Cu colinde romanesti

Drumu-i greu si-am obosit

In sara de Craciun

De departe am zanit

In sara de Craciun

Colindam, colindam iarna

Pe la usi pe la feresti

Colindam, colindam iarna

Cu colinde romanesti

Si colinda nu- i mai multa

In sara de Craciun

Sa traiasca cine-o asculta

In sara de Craciun

Colindam, colindam iarna

Pe la usi, pe la feresti

Colindam, colindam iarna

Cu colinde romanesti (x2)

Colindam, colindam…..

Colindam…



Keo ft. Alexandra Ungureanu – Cel mai frumos cadou

Credeam ca daca voi pleca

Te voi putea uita

Dar orisicare alegeam

La tine ma intorceam

As vrea sa iti marturisesc

Cat de mult imi este dor

Bradul sa-l impodobesc

Dar fara tine n-are rost

Vreau sa-mi fii din nou

Cel mai frumos cadou

Aproape sa te am

In fiecare an

Vreau sa-mi fii acum

In seara de Craciun

Tot ce am mai bun

Esti tu

Stele albe bat in geam

Mi-e dor cum le priveam

Eram atat de indragostiti

In brate ne tineam

As vrea acum de sarbatori

Sa dam timpul inapoi

Farmecul acestei nopti

Sa-l traim iar in doi

Vreau sa-mi fii din nou

Cel mai frumos cadou

Aproape sa te am

In fiecare an

Vreau sa-mi fii acum

In seara de Craciun

Tot ce am mai bun

Esti tu



Elena Gheorghe & Adi Cristescu ft. Uddi – Polul Nord

O piesă veselă și colorată, numai bună pentru aceste zile de sărbătoare. Iar videoclipul este unul pe măsură.

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

La Polul Nord

In fiecare an ma-ntrebi ce sa-mi cumperi

Eu cred, deja, ca tu vrei sa ma superi

In fiecare an, raspunsul e acelasi

Eu vreau dragostea ta si nimic altceva

In fiecare zi, ai de la mine

Un milion de cutii cu iubire

Dar ce-ti doresti de prin magazine

Poate un fular sau manusi

E atat de frig, totusi

Tamai langa mine, nu pleca

E tare frig, ma-ncalzeste doar iubirea ta

Tamai langa mine, nu pleca

Fara tine as ingheta

Dar imi e cald cu tine

Atat de cald cu tine

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

Mi-e cald cu tine

Atat de cald cu tine

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

Baby, cand esti gheata tu

Eu atunci sunt focul

Pana dimineata vrei sa te topesc cu totul

Chiar daca afara nu-i vara si iara

Sunt noptile reci, minus 40, la noi e zapuseala, stii

Oamenii nu inteleg treburile, stresurile

Ca, la noi, acum incep caldurile

Fara amor la tropice

Fara focuri fizice

Noi am adus chiar si la Polul Nord

Temperaturi istorice

Imi plac visele tale

Cu sunet si culoare

Traiesc visele tale

Si te iubesc mai tare

Imi plac visele tale

Cu sunet si culoare

Traiesc visele tale

Si te iubesc mai tare

Ramai langa mine, nu pleca

E tare frig, ma-ncalzeste doar iubirea ta

Ramai langa mine, nu pleca

Fara tine as ingheta

Dar imi e cald cu tine

Atat de cald cu tine

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

Mi-e cald cu tine

Atat de cald cu tine

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

Mi-ar fi cald langa tine si la Polul Nord

La Polul Nord

La Polul Nord

La Polul Nord



Ștefan Hrușcă – Deschide ușa Creștine

Fără Ștefan Hrușcă nu există Crăciun, iar colindele lui sunt cunoscute în toată lumea.

Deschide usa crestine x2

Ca venim si noi la tine

La multi ani multi ani cu bine

Noi la Viflaim am fost x2

Unde s-a nascut Hristos

La multi ani multi ani cu bine

Si am vazut si pe-a sa mama x2

Pe care Maria o cheama

La multi ani multi ani cu bine

Cum umbla din casa-n casa x2

Ca pe fiul sau sa-l nasca

La multi ani multi ani cu bine

Umbla-n jos si umbla-n sus x2

Ca sa-l nasca pe Iisus

La multi ani multi ani cu bine

Umbla-n sus si umbla-n jos x2

Ca sa-l nasca pe Hristos

La multi ani multi ani cu bine

Tot umbland gasi apoi x2

Un staul mandru de oi

La multi ani multi ani cu bine

Ingerii din cer coboara x2

Staulul de-l inconjoara

La multi ani multi ani cu bine

Ingerii cu flori in mana x2

Impletesc mandra cununa

La multi ani multi ani cu bine

Pa cununa-i scris frumos x2

Astazi s-a nascut Hristos

La multi ani multi ani cu bine

Pe cununa-i scris asa x2

Ca s-a nascut mesia

La multi ani multi ani cu bine

Care cu puterea sa x2

Va imparati lumea

La multi ani multi ani cu bine



